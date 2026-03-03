  1. В Украине

Верю в мир в Украине, но между Путиным и Зеленским «огромная ненависть», — Трамп

20:40, 3 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дональд Трамп заявил, что верит в урегулирование войны, которое является приоритетом в его списке.
Верю в мир в Украине, но между Путиным и Зеленским «огромная ненависть», — Трамп
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение войны России против Украины остается одним из его приоритетов. Об этом он сказал во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Трамп вновь заявил, что ненависть между лидерами Украины и России мешает урегулированию.

«Что касается России и Украины, где это в моем списке приоритетов? Очень высоко. Но существует эта огромная ненависть между Путиным и Зеленским. Огромная ненависть. Я видел много ненависти в своей жизни, но думаю, что это — самый высокий уровень. Я верю, что урегулирование произойдет. Иногда я обвиняю одного, иногда — другого. Я думаю, это случится. Это является приоритетом в моем списке. Не то чтобы это так сильно влияло на США, потому что это очень далеко от нас», — сказал он.

Лидер США добавил, что считал прекращение войны РФ против Украины самой легкой задачей, поскольку уже «урегулировал 8 войн, очень больших и важных».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США россия Украина Дональд Трамп война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Реформа AML: штрафы, ликвидация компаний и новые послабления для PEP

Банкам запретят автоматически отказывать PEP в услугах, а бизнесу будет грозить принудительный роспуск за ошибки в структуре собственности: новый этап сотрудничества с МВФ.

Угрозы со ссылкой на статус и лишение премии не спасли прокурора Вячеслава Царюка от увольнения

ВСП оставил в силе увольнение прокурора после конфликта в николаевском кафе.

Режим раздельности имущества, выбранный при заключении брака в Италии, распространяется на имущество в Украине: позиция КГС

Верховный Суд пришёл к выводу, что заключенное в Италии соглашение о режиме раздельности имущества продолжает действовать и в отношении недвижимости, приобретенной в Украине.

ВСП отложил назначение судьи Оксаны Маргитич в апелляцию из-за вопросов к ее предыдущим решениям

Кандидатку в Закарпатский апелляционный суд дополнительно проверяют.

Миллиардные ноу-хау, конфликты с полицией и Facebook-критика НАБУ: новые истории претендентов на кресло судьи ВАКС

Десятый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]