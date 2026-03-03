Верю в мир в Украине, но между Путиным и Зеленским «огромная ненависть», — Трамп

Дональд Трамп заявил, что верит в урегулирование войны, которое является приоритетом в его списке.

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение войны России против Украины остается одним из его приоритетов. Об этом он сказал во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.

Трамп вновь заявил, что ненависть между лидерами Украины и России мешает урегулированию.

«Что касается России и Украины, где это в моем списке приоритетов? Очень высоко. Но существует эта огромная ненависть между Путиным и Зеленским. Огромная ненависть. Я видел много ненависти в своей жизни, но думаю, что это — самый высокий уровень. Я верю, что урегулирование произойдет. Иногда я обвиняю одного, иногда — другого. Я думаю, это случится. Это является приоритетом в моем списке. Не то чтобы это так сильно влияло на США, потому что это очень далеко от нас», — сказал он.

Лидер США добавил, что считал прекращение войны РФ против Украины самой легкой задачей, поскольку уже «урегулировал 8 войн, очень больших и важных».

