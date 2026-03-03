Верховный суд США встал на сторону родителей из Калифорнии в деле о гендерной идентичности

Верховный суд США поддержал требование информировать родителей об изменении гендерной идентичности ребенка

Верховный суд США принял решение в пользу тех, кто считает, что школы должны информировать родителей, если их ребенок меняет гендерную идентичность — даже без согласия самого ученика, сообщает upi.com.

В деле Mirabelli v. Bonta по штату Калифорния большинство судей восстановило решение окружного суда от декабря, которым временно запрещалось школам хранить такую информацию в тайне или менять имя и местоимения учеников, если родители заявляют, что это противоречит их религиозным убеждениям.

Ранее Апелляционный суд девятого округа США удовлетворил ходатайство генерального прокурора Калифорнии Роба Бонты о экстренной приостановке действия решения окружного суда на время рассмотрения дела. Однако Верховный суд отменил эту приостановку.

Суд сослался на решение прошлого года по делу Mahmoud v. Taylor, где поддержал религиозных родителей, которые требовали разрешения не допускать своих детей к занятиям с книгами на ЛГБТК-тематику.

В постановлении отмечено, что политика Калифорнии «вероятно не выдержит строгой проверки», которой требует решение по делу Mahmoud, а родители, обращающиеся за религиозными исключениями, «вероятно, добьются успеха» в суде первой инстанции.

Суд также привел пример одной из семей по делу: в начале восьмого класса их дочь попыталась покончить с собой и была госпитализирована. Только тогда родители узнали от врача, что она страдает гендерной дисфорией и в школе представлялась как мальчик.

Министр образования США Линда Макмегон приветствовала решение, назвав его «огромной победой для родительских прав в образовании». Администрация поддерживает позицию многих консервативных групп, которые считают, что школы скрывали от родителей информацию о социальном переходе их детей и должны уведомлять, если ребенок просит использовать другие местоимения или посещать другие туалеты.

Временный запрет, вынесенный окружным судьей Роджером Бенитесом, предусматривает, что школы Калифорнии не могут вводить родителей в заблуждение относительно гендерной идентичности их детей и должны четко указывать, что родители «имеют федеральное конституционное право быть проинформированными, если их ребенок выражает гендерное несоответствие».

Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта утверждал, что политика штата, в частности закон 2024 года, который запрещает принуждать учителей «раскрывать» гендерную идентичность учеников, не препятствует добровольному информированию родителей. В то же время он подчеркнул, что решение Бенитеса — а теперь и Верховного суда — может поставить учеников под угрозу, если они не готовы раскрыть свою идентичность.

Представители организаций по защите прав ЛГБТК-учащихся поддержали эту позицию. Вице-президент Национального женского правового центра Гейлинн Берроуз заявила, что суд, спеша расширить религиозное влияние в государственных школах, поставил религиозные исключения выше благополучия детей и проигнорировал права трансгендерных учеников.

Судья Елена Каган в своем отдельном мнении, к которому присоединилась судья Кетанджи Браун Джексон, отметила, что хотя родители имеют права в отношении жизненного выбора своих детей, суду следовало дождаться полного рассмотрения дела в апелляционной инстанции. Она также предложила рассмотреть аналогичное дело из Массачусетса — Foote v. Ludlow School Committee — чтобы всесторонне оценить сложные правовые вопросы.

Суд неоднократно откладывал решение о рассмотрении этого дела и другого дела из Флориды.

В отдельном мнении судья Эми Кони Барретт, к которой присоединились главный судья Джон Робертс и судья Бретт Кавано, отметила, что в соответствии с политикой Калифорнии родители могут быть исключены из принятия важных решений относительно психического здоровья и благополучия их ребенка — возможно, на годы.

Иск первоначально подали в 2023 году учителя из школьного округа Эскондидо недалеко от Сан-Диего, заявив, что рекомендации штата противоречат их христианской вере. Позже к иску присоединились родители.

Эксперты отмечают, что хотя ни окружной суд, ни Верховный суд прямо не обязали учителей активно раскрывать гендерную идентичность учеников родителям, постановление фактически создает значительные юридические риски для педагогов и школьных округов в случае невыполнения такого информирования.

