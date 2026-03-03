  1. Публикации
ВСП отложил назначение судьи Оксаны Маргитич в апелляцию из-за вопросов к ее предыдущим решениям

13:40, 3 марта 2026
Кандидатку в Закарпатский апелляционный суд дополнительно проверяют.
ВСП отложил назначение судьи Оксаны Маргитич в апелляцию из-за вопросов к ее предыдущим решениям
Высший совет правосудия на заседании 3 марта 2026 года рассмотрел материалы о внесении Президенту Украины представлений о назначении судей в апелляционные суды, заслушал кандидатов и задал им вопросы относительно профессионального опыта, мотивации, сведений в декларациях и обстоятельств предыдущей деятельности.

В отношении кандидатуры Маргитич Оксаны Ивановны, претендующей на должность судьи Закарпатского апелляционного суда, Высший совет правосудия объявил перерыв в рассмотрении вопроса о внесении представления Президенту Украины в связи с необходимостью дополнительного выяснения обстоятельств её предыдущей деятельности. Кандидатка занимает должность судьи более десяти лет и рассмотрела около 2000 уголовных дел и дел об административных правонарушениях. В то же время члены Совета отметили, что в 14 случаях материалы дел возвращались в органы полиции либо назначались к рассмотрению с нарушением процессуальных сроков, предусмотренных законодательством.

Отдельно во время собеседования поднимался вопрос объективности кандидатки при рассмотрении одного из дел. В частности, речь шла о позиции апелляционного суда, который указал, что суд первой инстанции не учёл показания обвиняемого: часть из них была изложена неточно, а часть — не отражена вовсе. Кандидатка отказалась подробно комментировать определение апелляционной инстанции, отметив, что действовала в пределах процессуального закона. Она подчеркнула, что при вынесении решения учла релевантную практику Верховного Суда по аналогичной категории дел, а оценку доказательств, в том числе видеоматериалов, осуществляла в соответствии с принципом внутреннего убеждения судьи.

