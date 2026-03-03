Судьи под давлением: в ВСП заявили об усталости, стрессе и риске срывов, которые могут иметь дисциплинарные последствия

В Верховном Суде обсудили влияние чрезмерной нагрузки и стресса на работу судей.

В Верховном Суде состоялся круглый стол, посвященный презентации Заключения № 28 (2025) Консультативного совета европейских судей «О важности благополучия судей для осуществления правосудия». Мероприятие имело целью представить ключевые положения документа и обсудить их значение для украинской судебной системы.

В ходе дискуссии член Высшего совета правосудия Ольга Попикова обратила внимание на чрезмерную нагрузку судей, хроническую усталость и постоянный стресс, особенно в условиях войны. По ее словам, в судейской среде не принято открыто говорить об эмоциональном истощении — часто из-за стыда или нежелания признавать проблему.

В связи с этим она подчеркнула, что чрезмерная нагрузка может вызывать эмоциональное истощение судьи, что, в свою очередь, иногда приводит к срывам или неэтичному поведению. Следствием этого может стать обращение заявителей в дисциплинарный орган и открытие дисциплинарного производства в отношении судьи.

В ВСП отметили, что необходимо открыто обсуждать эти проблемы и учитывать человеческий фактор, ведь судьи также нуждаются в понимании и поддержке.

Как отмечают в ВСП, было подчеркнуто, что благополучие судей – это непрерывный процесс, который позволяет судьям успешно функционировать во всех аспектах их профессиональной жизни и как минимум поддерживать уровень физического и психологического здоровья, необходимый для эффективного и результативного выполнения судебных обязанностей с соблюдением независимости, беспристрастности и добросовестности.

Основой обеспечения благополучия является надежная система управления, которая рассматривается как предпосылка независимости, беспристрастности и качества правосудия.

Судебная власть должна нести ответственность за создание и поддержание таких систем, включая полномочия, структуры, процессы и механизмы контроля.

Стратегия управления должна включать четкие стандарты на национальном уровне и ответственные эффективные структуры управления благополучием судей. Должно быть обеспечено достаточное распределение ресурсов для разработки политик и процедур, направленных на поддержку благополучия судей.

Рекомендовано создание специальных комитетов для разработки, эффективного внедрения координации и мониторинга стратегий и планов благополучия. Эти стратегии в дальнейшем целесообразно стандартизировать для применения на национальном уровне во всех судах.

Целесообразным является создание подразделений по профилактике профессиональных рисков, в обязанности которых может входить проведение периодических психосоциальных оценок рисков, связанных с условиями труда судей, оценка уровня стресса, психологического состояния судьи, разработка политик, привлечение специалистов по организации труда и организационных психологов.

