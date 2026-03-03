Лекарства на заправках будут отпускать только фармацевты — Кабмин установил требования

Продажа безрецептурных препаратов на АЗС разрешена только при наличии работника с соответствующим фармацевтическим образованием.

Кабмин принял постановление №275, которой внес изменения в Лицензионные условия производства лекарственных средств, их оптовой и розничной торговли, а также импорта (кроме активных фармацевтических ингредиентов).

Как известно, с 3 марта 2026 года в Украине официально разрешена продажа безрецептурных лекарств на АЗС (постановление Кабмина №1803). Это позволяет покупать базовые препараты (обезболивающие, жаропонижающие, сорбенты). АЗС должны получить лицензию, обеспечить температурный контроль и оборудовать специальную зону.

Четче определили, кто является импортером

В Лицензионных условиях в новой редакции изложено определение импортера лекарственных средств. Теперь прямо указано, что это субъект хозяйствования, зарегистрированный в Украине, в частности производитель или представитель производителя, который осуществляет импорт лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов) и имеет соответствующую лицензию.

Таким образом правительство уточнило круг субъектов, которые подпадают под требования лицензирования импорта.

Лекарства на автозаправочных станциях: детализировали правила

Отдельный блок изменений касается розничной торговли лекарственными средствами в помещениях автозаправочных станций.

В тексте Лицензионных условий прямо предусмотрена возможность осуществлять деятельность также на АЗС.

При этом установлены требования к работнику, который отпускает безрецептурные препараты на автозаправочной станции. Это должна быть особа с образованием не ниже степени профессионального младшего бакалавра по специальности «Фармация».

Кроме кадровых требований, утверждена новая форма сведений о материально-технической базе и квалифицированном персонале для торговли лекарствами на АЗС — приложение 25 к Лицензионным условиям.

В документах также необходимо указывать конкретное место розничной торговли и номер автозаправочной станции.

Фактически правительство формализовало и детализировало правила работы аптечных пунктов на АЗС.

Обновили формы заявлений и приложения

Постановление излагает в новой редакции значительное количество приложений к Лицензионным условиям — в частности приложения 1–4, 6, 8, 14–19, 21, 22 и 25.

Среди них:

обновленная форма заявления о получении или расширении лицензии, в том числе для электронной розничной торговли лекарственными средствами;

обновленная форма уведомления об изменении данных, указанных в заявлении или документах;

новая редакция сведений для розничной торговли на автозаправочных станциях.

Также внесены технические уточнения в текст Лицензионных условий — в частности изменения отдельных абзацев, сносок и формулировок.

Переходный период

Постановление в целом вступает в силу через два месяца со дня его опубликования. В то же время отдельные нормы начали действовать уже с 3 марта 2026 года.

Речь идет о положениях, которые:

прямо разрешают розничную торговлю лекарственными средствами на автозаправочных станциях;

устанавливают требования к образованию работников, продающих безрецептурные препараты на АЗС;

уточняют порядок указания места торговли (с номером автозаправочной станции);

вводят новую форму сведений о материально-технической базе и персонале для такой деятельности.

Для фармацевтических компаний, аптечных сетей и импортеров это означает необходимость проверить свои документы, кадровые требования и внутренние процедуры и в установленный срок привести их в соответствие с обновленными правилами.

