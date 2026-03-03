  1. В Украине

Лекарства на заправках будут отпускать только фармацевты — Кабмин установил требования

13:17, 3 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Продажа безрецептурных препаратов на АЗС разрешена только при наличии работника с соответствующим фармацевтическим образованием.
Лекарства на заправках будут отпускать только фармацевты — Кабмин установил требования
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин принял постановление №275, которой внес изменения в Лицензионные условия производства лекарственных средств, их оптовой и розничной торговли, а также импорта (кроме активных фармацевтических ингредиентов).

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как известно, с 3 марта 2026 года в Украине официально разрешена продажа безрецептурных лекарств на АЗС (постановление Кабмина №1803). Это позволяет покупать базовые препараты (обезболивающие, жаропонижающие, сорбенты). АЗС должны получить лицензию, обеспечить температурный контроль и оборудовать специальную зону.

Четче определили, кто является импортером

В Лицензионных условиях в новой редакции изложено определение импортера лекарственных средств. Теперь прямо указано, что это субъект хозяйствования, зарегистрированный в Украине, в частности производитель или представитель производителя, который осуществляет импорт лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов) и имеет соответствующую лицензию.

Таким образом правительство уточнило круг субъектов, которые подпадают под требования лицензирования импорта.

Лекарства на автозаправочных станциях: детализировали правила

Отдельный блок изменений касается розничной торговли лекарственными средствами в помещениях автозаправочных станций.

В тексте Лицензионных условий прямо предусмотрена возможность осуществлять деятельность также на АЗС.

При этом установлены требования к работнику, который отпускает безрецептурные препараты на автозаправочной станции. Это должна быть особа с образованием не ниже степени профессионального младшего бакалавра по специальности «Фармация».

Кроме кадровых требований, утверждена новая форма сведений о материально-технической базе и квалифицированном персонале для торговли лекарствами на АЗС — приложение 25 к Лицензионным условиям.

В документах также необходимо указывать конкретное место розничной торговли и номер автозаправочной станции.

Фактически правительство формализовало и детализировало правила работы аптечных пунктов на АЗС.

Обновили формы заявлений и приложения

Постановление излагает в новой редакции значительное количество приложений к Лицензионным условиям — в частности приложения 1–4, 6, 8, 14–19, 21, 22 и 25.

Среди них:

  • обновленная форма заявления о получении или расширении лицензии, в том числе для электронной розничной торговли лекарственными средствами;
  • обновленная форма уведомления об изменении данных, указанных в заявлении или документах;
  • новая редакция сведений для розничной торговли на автозаправочных станциях.

Также внесены технические уточнения в текст Лицензионных условий — в частности изменения отдельных абзацев, сносок и формулировок.

Переходный период

Постановление в целом вступает в силу через два месяца со дня его опубликования. В то же время отдельные нормы начали действовать уже с 3 марта 2026 года.

Речь идет о положениях, которые:

  • прямо разрешают розничную торговлю лекарственными средствами на автозаправочных станциях;
  • устанавливают требования к образованию работников, продающих безрецептурные препараты на АЗС;
  • уточняют порядок указания места торговли (с номером автозаправочной станции);
  • вводят новую форму сведений о материально-технической базе и персонале для такой деятельности.

Для фармацевтических компаний, аптечных сетей и импортеров это означает необходимость проверить свои документы, кадровые требования и внутренние процедуры и в установленный срок привести их в соответствие с обновленными правилами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

правительство Кабинет Министров Украины АЗС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Режим раздельности имущества, выбранный при заключении брака в Италии, распространяется на имущество в Украине: позиция КГС

Верховный Суд пришёл к выводу, что заключенное в Италии соглашение о режиме раздельности имущества продолжает действовать и в отношении недвижимости, приобретенной в Украине.

ВСП отложил назначение судьи Оксаны Маргитич в апелляцию из-за вопросов к ее предыдущим решениям

Кандидатку в Закарпатский апелляционный суд дополнительно проверяют.

Миллиардные ноу-хау, конфликты с полицией и Facebook-критика НАБУ: новые истории претендентов на кресло судьи ВАКС

Десятый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Управление государственным доменом изменят — но без правовых уточнений механизм может не заработать

Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации поддержал законопроект об администрировании домена gov.ua.

Один удар и восемь лет тюрьмы: апелляция в Виннице исправила ошибку в приговоре по убийству

Суд оставил наказание без изменений, но изменил порядок исчисления срока лишения свободы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]