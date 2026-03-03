Украина перейдет на электронные сертификаты для экспорта товаров

Украина должна принять необходимые решения, чтобы разрешить использование электронных сертификатов для перевозки товаров в рамках преференциальной торговли.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №0366 о ратификации Решения № 1/2024 Совместного комитета Региoнальной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения, принятого 12 декабря 2024 года в Брюсселе.

Документ предусматривает внесение изменений в Решение № 1/2023 Совместного комитета с целью внедрения электронных сертификатов на перевозку товаров в рамках Конвенции. Это позволит упростить и ускорить подтверждение происхождения продукции, снизить административную нагрузку и повысить прозрачность и безопасность торговых операций.

Что меняется

Речь идет о внедрении электронной формы сертификатов на перевозку товаров, подтверждающих их происхождение для применения преференциального торгового режима. Ранее основным инструментом подтверждения были бумажные документы.

Фактически Украине необходимо пройти внутреннюю процедуру ратификации международного решения, которое уже действует на уровне Совместного комитета. Такая ратификация необходима для полноценного применения изменений в национальной правовой системе.

Почему это важно

Региональная конвенция объединяет страны, между которыми действуют соглашения о свободной торговле с применением единых правил определения происхождения товаров.

В число участников Конвенции входят ЕС, государства — члены ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), страны Западных Балкан (Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония, Сербия, Косово), государства — участники Барселонского процесса (Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Марокко, Палестина, Сирия, Тунис, Турция), а также Грузия, Молдова, Украина и Фарерские острова. Между сторонами действует более 40 соглашений о свободной торговле.

В тексте Конвенции указано, что две или более Договаривающиеся Стороны могут создать систему для оформления и подачи подтверждений происхождения товаров в электронной форме.

До запуска такой системы стороны принимают электронные сертификаты на перевозку товаров при импорте при условии, что:

они выданы по установленному образцу;

таможенные органы государства-экспортера обеспечивают защищенную онлайн-систему для проверки их подлинности;

сертификаты имеют уникальный серийный номер и, при наличии, средства идентификации;

дата начала их выдачи публикуется в Официальном журнале ЕС (серия C) и в соответствии с процедурами Договаривающихся Сторон.

Юридический аспект

Несмотря на то что решение вступило в силу со дня его принятия — 12 декабря 2024 года, для Украины оно требует ратификации парламентом. Такой подход соответствует конституционной процедуре предоставления согласия на обязательность международных договоров и решений, влияющих на права и обязанности государства. Это открывает возможность полноценного использования электронных сертификатов в рамках Пан-Евро-Средиземноморской системы преференциальной торговли.

Реализация законопроекта обеспечит возможность экономическим операторам и таможенным органам использовать электронные сертификаты на перевозку товаров. Это повысит эффективность процедур подтверждения происхождения товаров, а также обеспечит стабильность и предсказуемость в торговле.

В частности, это позволит поддержать существующие цепочки поставок и будет способствовать дальнейшей интеграции экономики Украины в региональные и глобальные экономические процессы.

