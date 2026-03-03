Верховный Суд: оккупация не блокирует отсчет срока объявления военного умершим

Женщина обратилась в суд, чтобы объявить военного умершим после его исчезновения во время боевого задания в Луганской области, однако апелляционный суд отказал, и дело в кассационном порядке рассмотрел Верховный Суд.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел кассационную жалобу по делу № 759/22513/24 об объявлении военнослужащего умершим в связи с его безвестным исчезновением во время выполнения боевого задания в районе проведения активных боевых действий.

Предметом пересмотра стал вопрос правильности применения части второй статьи 46 Гражданского кодекса Украины относительно начала течения срока для объявления лица умершим в условиях военных действий и последующей оккупации соответствующей территории.

Суть дела

В октябре 2024 года заявительница, действуя в собственных интересах и в интересах несовершеннолетних детей, обратилась в суд с заявлением об объявлении физического лица умершим. Заинтересованными лицами по делу определены Министерство обороны Украины, воинская часть, орган государственной регистрации актов гражданского состояния и другие лица.

Заявительница указала, что с 2010 года проживала с военнослужащим одной семьей без регистрации брака, в связи с чем у них родились общие дети. 4 марта 2022 года в связи с введением военного положения и объявлением всеобщей мобилизации военнослужащий был призван на военную службу и зачислен в списки личного состава воинской части на должность стрелка отделения контрдиверсионной борьбы.

25 апреля 2022 года его направили в командировку для выполнения служебных (боевых) задач в составе оперативной группировки. 28 апреля 2022 года он прибыл в состав сил и средств оперативно-тактической группировки для выполнения боевых задач.

Согласно акту служебного расследования от 29 мая 2022 года установлено, что во время выполнения боевого задания на территории Донецкой и Луганской областей около 20 часов в районе населенного пункта Александрополь Попаснянского района Луганской области произошло боевое столкновение с вооруженными силами противника. Во время боя автомобиль «Volkswagen Touareg», в котором находились военнослужащие, был подорван вследствие гранатометного и стрелкового огня. После этого связь с указанными военнослужащими была утрачена, поисковые мероприятия результатов не дали, тела на месте происшествия не обнаружены. Данные о пребывании военнослужащего в плену отсутствуют. Сведения о самовольном оставлении части или дезертирстве не подтвердились.

По факту безвестного исчезновения открыты уголовные производства. Досудебное расследование продолжается. Информация о пребывании лица в плену отсутствует. Данные пограничной службы свидетельствуют об отсутствии пересечения государственной границы после 2019 года.

Заявительница обосновывала необходимость объявления лица умершим реализацией наследственных прав и правом на получение единовременной денежной помощи в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года № 168.

Решением Святошинского районного суда города Киева от 3 июня 2025 года заявление удовлетворено частично. Суд объявил военнослужащего умершим в результате его непосредственного участия в боевых действиях и обеспечении мероприятий по национальной безопасности и обороне Украины. Датой смерти определен день вероятной гибели, местом смерти — населенный пункт Александрополь Попаснянского района Луганской области.

Суд первой инстанции исходил из того, что с учетом установленных обстоятельств дела и сроков, предусмотренных частью второй статьи 46 Гражданского кодекса Украины, имеются правовые основания для объявления лица умершим. Начало течения срока суд связал с датой завершения активных боевых действий на соответствующей территории.

Постановлением Киевского апелляционного суда от 9 октября 2025 года решение суда первой инстанции отменено и принято новое решение об отказе в удовлетворении заявления. Апелляционный суд пришел к выводу, что территория, на которой произошла вероятная гибель, после завершения активных боевых действий стала временно оккупированной, в связи с чем течение срока, предусмотренного частью второй статьи 46 Гражданского кодекса Украины, не началось, а потому заявление является преждевременным.

Позиции и выводы Верховного Суда

Верховный Суд проверил правильность применения норм материального и процессуального права в пределах доводов кассационной жалобы и указал следующее.

Частью второй статьи 46 Гражданского кодекса Украины предусмотрено, что физическое лицо, пропавшее без вести в связи с военными действиями или вооруженным конфликтом, может быть объявлено судом умершим по истечении двух лет со дня окончания военных действий. С учетом конкретных обстоятельств дела суд может объявить физическое лицо умершим и до истечения этого срока, но не ранее истечения шести месяцев.

Верховный Суд учел правовые выводы Большой Палаты Верховного Суда, изложенные в постановлении от 11 декабря 2024 года по делу № 755/11021/22, согласно которым шестимесячный срок исчисляется со дня окончания активных боевых действий в месте вероятной гибели физического лица. Этот срок выполняет функцию предохранительного механизма с целью предотвращения преждевременного объявления лица умершим.

Вместе с тем Верховный Суд отметил, что в пересматриваемом деле территория, на которой произошла вероятная гибель военнослужащего, после завершения активных боевых действий была оккупирована. Большая Палата Верховного Суда не формулировала вывод для ситуации, когда территория после завершения активных боевых действий приобрела статус временно оккупированной.

Коллегия судей пришла к выводу, что расширительное толкование части второй статьи 46 Гражданского кодекса Украины, при котором начало течения срока ставится в зависимость от возможности получения подтверждений с временно оккупированной территории, приводит к лишению заявителей предусмотренного законом механизма защиты их прав, поскольку указанная норма не связывает течение срока с такими обстоятельствами.

С учетом установленных фактических обстоятельств, материалов служебного расследования, показаний свидетелей, отсутствия данных о плене или дезертирстве, открытия уголовных производств и отсутствия каких-либо сведений о местонахождении военнослужащего, Верховный Суд признал наличие оснований для вероятного предположения его смерти в день боевого столкновения.

Дополнительно учтено, что в отношении других военнослужащих, находившихся в одном автомобиле во время взрыва, судами приняты решения об объявлении их умершими с определением той же даты смерти. При отсутствии существенных различий в фактических обстоятельствах отсутствуют правовые основания для различного подхода к решению вопроса об объявлении указанных военнослужащих умершими.

Верховный Суд пришел к выводу, что суд первой инстанции правильно применил часть вторую статьи 46 Гражданского кодекса Украины и сделал обоснованный вывод о наличии правовых оснований для объявления военнослужащего умершим.

Постановление Киевского апелляционного суда отменено, решение Святошинского районного суда города Киева оставлено в силе. С Министерства обороны в пользу заявительницы взыскан судебный сбор за подачу кассационной жалобы.

Постановление суда кассационной инстанции вступило в законную силу с момента его принятия и является окончательным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.