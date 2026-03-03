Пытали и требовали $500 тысяч выкупа: в Кривом Роге будут судить похитителей предпринимателя

В Кривом Роге в суд передали дело двух мужчин, которые похитили предпринимателя, незаконно удерживали его в течение трех суток и требовали 500 тысяч долларов за освобождение.

В Кривом Роге в суд направлен обвинительный акт в отношении двух местных жителей, обвиняемых в похищении и незаконном содержании предпринимателя с целью требования большой суммы средств. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, в 2025 году злоумышленники заманили потерпевшего в одно из кафе города под предлогом деловой встречи. Пока один из них отвлекал охрану, другой провел мужчину в VIP-зал. Там нападающие, скрывая лицо, связали предпринимателя и, угрожая оружием, вывезли его в частный дом в одном из сел Криворожского района.

Мужчину незаконно удерживали в течение трех суток, требуя 500 тысяч долларов США за увольнение. По информации правоохранителей, к потерпевшему применялось физическое насилие и другие жестокие действия с целью принуждения к передаче средств. Впоследствии, опасаясь разоблачения, подозреваемые оставили его в поле и скрылись.

В ноябре 2025 года обоих фигурантов задержали. Досудебное расследование, которое осуществляли следователи по процессуальному руководству Днепропетровской областной прокуратуры, завершено. Обвинительный акт передан в суд по фактам незаконного лишения свободы и вымогательства.

Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

