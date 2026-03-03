Как уведомить ПФУ о факте неполучения пенсии и страховых выплат от РФ — 4 способа
Украинцы, которые находятся на временно оккупированных территориях (ТОТ) или выехали оттуда на подконтрольную Украине территорию либо за границу, должны официально уведомить Пенсионный фонд Украины о том, что не получают пенсию или страховые выплаты от РФ. Об этом напоминает Главное управление ПФУ в Запорожской области.
Речь идет о подтверждении факта неполучения пенсионных выплат или страховых выплат в связи с несчастным случаем на производстве, профессиональным заболеванием или утратой кормильца от государства-агрессора.
Сообщение о неполучении выплат от РФ необходимо для надлежащего оформления, назначения или продолжения украинских пенсионных и страховых выплат. Это касается как тех, кто остался на ТОТ, так и граждан, которые эвакуировались в пределах Украины либо находятся за границей.
Как уведомить Пенсионный фонд: 4 способа
1. Онлайн через вебпортал Пенсионного фонда
Самый удобный способ — воспользоваться личным кабинетом на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
В разделе «Дистанционное информирование» необходимо:
- поставить отметку возле строки: «Не получаю пенсию в ином государстве, в частности, от органов пенсионного обеспечения российской федерации»;
- и/или указать: «Не получаю страховые выплаты в связи с НВ/ПЗ или утратой кормильца от иного государства, в частности, от российской федерации».
Это позволяет зафиксировать информацию дистанционно без личного посещения учреждения.
2. Во время видеоконференции
Граждане могут пройти видеоидентификацию с работником территориального органа Пенсионного фонда.
Во время такой процедуры ответ о получении или неполучении выплат от РФ фиксируется в решении об установлении либо неустановлении личности по результатам видеоидентификации.
3. Почтой, в том числе из-за границы
Лица, которые временно находятся за пределами Украины, могут направить в территориальный орган Пенсионного фонда, где они состоят на учете:
- сообщение в произвольной форме о получении либо неполучении выплат от РФ;
- удостоверение о нахождении в живых.
Также необходимую информацию можно указать в заявлении о:
- назначении,
- возобновлении,
- продолжении выплаты пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания),
- страховых выплат.
В таком случае заявление направляется вместе с удостоверением консульского учреждения о нахождении в живых и дополнительными документами. Отправление может быть осуществлено как обычной почтой, так и с объявленной ценностью.
4. Лично в сервисном центре
Еще один вариант — обращение в сервисный центр Пенсионного фонда Украины с заявлением о:
- назначении,
- перерасчете,
- возобновлении,
- продолжении выплаты пенсии либо ежемесячного пожизненного денежного содержания.
Факт получения либо неполучения выплат от РФ является принципиальным для правильного оформления украинских пенсионных и страховых выплат. Поэтому гражданам, которые проживают на ТОТ либо выехали оттуда, следует своевременно уведомить о своем статусе одним из предусмотренных способов.
