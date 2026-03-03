Как уведомить ПФУ о факте неполучения пенсии и страховых выплат от РФ — 4 способа

Разъяснение для жителей ТОТ и тех, кто выехал на подконтрольную Украине территорию либо за границу.

Украинцы, которые находятся на временно оккупированных территориях (ТОТ) или выехали оттуда на подконтрольную Украине территорию либо за границу, должны официально уведомить Пенсионный фонд Украины о том, что не получают пенсию или страховые выплаты от РФ. Об этом напоминает Главное управление ПФУ в Запорожской области.

Речь идет о подтверждении факта неполучения пенсионных выплат или страховых выплат в связи с несчастным случаем на производстве, профессиональным заболеванием или утратой кормильца от государства-агрессора.

Сообщение о неполучении выплат от РФ необходимо для надлежащего оформления, назначения или продолжения украинских пенсионных и страховых выплат. Это касается как тех, кто остался на ТОТ, так и граждан, которые эвакуировались в пределах Украины либо находятся за границей.

Как уведомить Пенсионный фонд: 4 способа

1. Онлайн через вебпортал Пенсионного фонда

Самый удобный способ — воспользоваться личным кабинетом на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

В разделе «Дистанционное информирование» необходимо:

поставить отметку возле строки: «Не получаю пенсию в ином государстве, в частности, от органов пенсионного обеспечения российской федерации»;

и/или указать: «Не получаю страховые выплаты в связи с НВ/ПЗ или утратой кормильца от иного государства, в частности, от российской федерации».

Это позволяет зафиксировать информацию дистанционно без личного посещения учреждения.

2. Во время видеоконференции

Граждане могут пройти видеоидентификацию с работником территориального органа Пенсионного фонда.

Во время такой процедуры ответ о получении или неполучении выплат от РФ фиксируется в решении об установлении либо неустановлении личности по результатам видеоидентификации.

3. Почтой, в том числе из-за границы

Лица, которые временно находятся за пределами Украины, могут направить в территориальный орган Пенсионного фонда, где они состоят на учете:

сообщение в произвольной форме о получении либо неполучении выплат от РФ;

удостоверение о нахождении в живых.

Также необходимую информацию можно указать в заявлении о:

назначении,

возобновлении,

продолжении выплаты пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания),

страховых выплат.

В таком случае заявление направляется вместе с удостоверением консульского учреждения о нахождении в живых и дополнительными документами. Отправление может быть осуществлено как обычной почтой, так и с объявленной ценностью.

4. Лично в сервисном центре

Еще один вариант — обращение в сервисный центр Пенсионного фонда Украины с заявлением о:

назначении,

перерасчете,

возобновлении,

продолжении выплаты пенсии либо ежемесячного пожизненного денежного содержания.

Факт получения либо неполучения выплат от РФ является принципиальным для правильного оформления украинских пенсионных и страховых выплат. Поэтому гражданам, которые проживают на ТОТ либо выехали оттуда, следует своевременно уведомить о своем статусе одним из предусмотренных способов.

