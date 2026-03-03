Як повідомити ПФУ про факт неотримання пенсії та страхових виплат від РФ — 4 способи

Роз’яснення для мешканців ТОТ і тих, хто виїхав на підконтрольну Україні територію або за кордон.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) або виїхали звідти на підконтрольну Україні територію чи за кордон, мають офіційно повідомити Пенсійний фонд України про те, що не отримують пенсію або страхові виплати від РФ. Про це нагадує Головне управління ПФУ в Запорізькій області.

Йдеться про підтвердження факту неотримання пенсійних виплат чи страхових виплат у зв’язку з нещасним випадком на виробництві, професійним захворюванням або втратою годувальника від держави-агресора.

Повідомлення про неотримання виплат від РФ необхідне для належного оформлення, призначення або продовження українських пенсійних і страхових виплат. Це стосується як тих, хто залишився на ТОТ, так і громадян, які евакуювалися в межах України або перебувають за кордоном.

Як повідомити Пенсійний фонд: 4 способи

1. Онлайн через вебпортал Пенсійного фонду

Найзручніший спосіб — скористатися особистим кабінетом на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

У розділі «Дистанційне інформування» потрібно:

поставити позначку біля рядка: «Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема, від органів пенсійного забезпечення російської федерації»;

та/або зазначити: «Не отримую страхові виплати у зв'язку з НВ/ПЗ або втратою годувальника від іншої держави, зокрема, від російської федерації».

Це дозволяє зафіксувати інформацію дистанційно без особистого відвідування установи.

2. Під час відеоконференції

Громадяни можуть пройти відеоідентифікацію з працівником територіального органу Пенсійного фонду.

Під час такої процедури відповідь щодо отримання або неотримання виплат від РФ фіксується в рішенні про встановлення чи невстановлення особи за результатами відеоідентифікації.

3. Поштою, зокрема з-за кордону

Особи, які тимчасово перебувають за межами України, можуть надіслати до територіального органу Пенсійного фонду, де вони перебувають на обліку:

повідомлення у довільній формі про отримання або неотримання виплат від РФ;

посвідчення про перебування в живих.

Також необхідну інформацію можна зазначити у заяві про:

призначення,

поновлення,

продовження виплати пенсії (щомісячного довічного грошового утримання),

страхових виплат.

У такому разі заява надсилається разом із посвідченням консульської установи про перебування в живих та іншими необхідними документами. Відправлення може бути здійснене як звичайною поштою, так і з оголошеною цінністю.

4. Особисто в сервісному центрі

Ще один варіант — звернення до сервісного центру Пенсійного фонду України із заявою про:

призначення,

перерахунок,

поновлення,

продовження виплати пенсії або щомісячного довічного грошового утримання.

Факт отримання чи неотримання виплат від РФ є принциповим для правильного оформлення українських пенсій і страхових виплат. Тому громадянам, які проживають на ТОТ або виїхали звідти, варто своєчасно повідомити про свій статус одним із передбачених способів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.