Як змінилися виплати українців після індексації пенсій, призначених за «спеціальними» законами

Пенсії призначені законами «Про прокуратуру» та «Про судоустрій і статус суддів» (щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці) не збільшується.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні з 1 березня провели індексацію пенсій та страхових виплат із застосуванням коефіцієнта 1,121 (12,1 %), що забезпечило підвищення розмірів відповідних виплат відповідно до чинного законодавства.

У парламентському Комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів пояснили громадянам механізми індексації пенсій, призначених за «спеціальними» законами.

Розміри пенсій, призначених відповідно до «спеціальних» законів:

«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

«Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» (борцям за незалежність України)

«Про державну службу»

«Про службу в органах місцевого самоврядування»

«Про статус народного депутата України»

«Про наукову і науково-технічну діяльність»

збільшуються на коефіцієнт 1,121.

Пенсії призначені законами «Про прокуратуру» та «Про судоустрій і статус суддів» (щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці) не збільшується.

Максимальний розмір збільшення пенсії — 2 595 грн.

Максимальний розмір пенсії — 25 950 грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.