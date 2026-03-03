Як змінилися виплати українців після індексації пенсій, призначених за «спеціальними» законами
В Україні з 1 березня провели індексацію пенсій та страхових виплат із застосуванням коефіцієнта 1,121 (12,1 %), що забезпечило підвищення розмірів відповідних виплат відповідно до чинного законодавства.
У парламентському Комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів пояснили громадянам механізми індексації пенсій, призначених за «спеціальними» законами.
Розміри пенсій, призначених відповідно до «спеціальних» законів:
- «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»
- «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
- «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» (борцям за незалежність України)
- «Про державну службу»
- «Про службу в органах місцевого самоврядування»
- «Про статус народного депутата України»
- «Про наукову і науково-технічну діяльність»
збільшуються на коефіцієнт 1,121.
Пенсії призначені законами «Про прокуратуру» та «Про судоустрій і статус суддів» (щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці) не збільшується.
Максимальний розмір збільшення пенсії — 2 595 грн.
Максимальний розмір пенсії — 25 950 грн.
