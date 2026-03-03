  1. В Україні

Як змінилися виплати українців після індексації пенсій, призначених за «спеціальними» законами

00:00, 3 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пенсії призначені законами «Про прокуратуру» та «Про судоустрій і статус суддів» (щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці) не збільшується.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні з 1 березня провели індексацію пенсій та страхових виплат із застосуванням коефіцієнта 1,121 (12,1 %), що забезпечило підвищення розмірів відповідних виплат відповідно до чинного законодавства.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У парламентському Комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів пояснили громадянам механізми індексації пенсій, призначених за «спеціальними» законами.

Розміри пенсій, призначених відповідно до «спеціальних» законів:

  • «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»
  • «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
  • «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» (борцям за незалежність України)
  • «Про державну службу»
  • «Про службу в органах місцевого самоврядування»
  • «Про статус народного депутата України»
  • «Про наукову і науково-технічну діяльність»

збільшуються на коефіцієнт 1,121.

Пенсії призначені законами «Про прокуратуру» та «Про судоустрій і статус суддів» (щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці) не збільшується.

Максимальний розмір збільшення пенсії — 2 595 грн.

Максимальний розмір пенсії — 25 950 грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс з відбору кандидата на посаду судді МКС: умови, кваліфікаційні вимоги та строки

Україна розпочала процедуру висунення кандидата на посаду судді Міжнародного кримінального суду: оголошено про початок конкурсу.

ДТП, поїздки до РФ та невідповідність посаді члена ВРП: нові виклики доброчесності кандидатів до ВАКС

Дев'ятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Італія вирішить долю судової реформи на референдумі в березні

Виборцям пропонують підтримати поділ кар’єр суддів і прокурорів, новий дисциплінарний суд та реформу суддівського самоврядування.

ККС ВС пояснив, чим відрізняється захист від провокації злочину від заперечення факту його вчинення

ККС ВС вважає, що твердження про можливу провокацію злочину із запереченням факту події отримання грошей є взаємовиключними.

Відмова без підстав: суд у Черкасах зобов’язав ТЦК переглянути рішення про відстрочку

Суд встановив, що військовий орган не може підміняти закон власними домислами

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]