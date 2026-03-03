Как изменились выплаты украинцев после индексации пенсий, назначенных по «специальным» законам
В Украине с 1 марта проведена индексация пенсий и страховых выплат с применением коэффициента 1,121 (12,1 %), что обеспечило повышение размеров соответствующих выплат в соответствии с действующим законодательством.
В парламентском Комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов разъяснили гражданам механизмы индексации пенсий, назначенных по «специальным» законам.
Размеры пенсий, назначенных в соответствии со «специальными» законами:
- «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц»
- «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы»
- «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» (борцам за независимость Украины)
- «О государственной службе»
- «О службе в органах местного самоуправления»
- «О статусе народного депутата Украины»
- «О научной и научно-технической деятельности»
увеличиваются на коэффициент 1,121.
Пенсии, назначенные законами «О прокуратуре» и «О судоустройстве и статусе судей» (ежемесячное пожизненное денежное содержание судьи в отставке), не увеличиваются.
Максимальный размер увеличения пенсии — 2 595 грн.
Максимальный размер пенсии — 25 950 грн.
