Как изменились выплаты украинцев после индексации пенсий, назначенных по «специальным» законам

00:00, 3 марта 2026
Пенсии, назначенные законами «О прокуратуре» и «О судоустройстве и статусе судей» (ежемесячное пожизненное денежное содержание судьи в отставке), не увеличиваются.
В Украине с 1 марта проведена индексация пенсий и страховых выплат с применением коэффициента 1,121 (12,1 %), что обеспечило повышение размеров соответствующих выплат в соответствии с действующим законодательством.

В парламентском Комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов разъяснили гражданам механизмы индексации пенсий, назначенных по «специальным» законам.

Размеры пенсий, назначенных в соответствии со «специальными» законами:

  • «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц»
  • «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы»
  • «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» (борцам за независимость Украины)
  • «О государственной службе»
  • «О службе в органах местного самоуправления»
  • «О статусе народного депутата Украины»
  • «О научной и научно-технической деятельности»

увеличиваются на коэффициент 1,121.

Пенсии, назначенные законами «О прокуратуре» и «О судоустройстве и статусе судей» (ежемесячное пожизненное денежное содержание судьи в отставке), не увеличиваются.

Максимальный размер увеличения пенсии — 2 595 грн.

Максимальный размер пенсии — 25 950 грн.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

