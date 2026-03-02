Как выбрать безопасные мясные и рыбные консервы – что необходимо знать
Мясные и рыбные консервы остаются популярными продуктами длительного хранения, особенно в условиях нестабильного электроснабжения или при формировании домашних запасов. В то же время их безопасность зависит от правильного производства, хранения и соблюдения потребителем базовых правил выбора. Об этом рассказали в Госпродпотребслужбе.
На что обращать внимание при выборе консервов
- Состояние упаковки:
- банка не должна быть вздутой, деформированной или ржавой;
- крышка не прогибается при нажатии;
- отсутствуют подтеки и повреждения швов.
- Маркировка:
Упаковка должна содержать обязательную информацию в соответствии со статьей 6 Закона Украины «Об информации для потребителей о пищевых продуктах»:
- название продукта и состав;
- масса нетто;
- дата производства и конечный срок годности;
- условия хранения;
- наименование и адрес производителя;
- номер партии.
- Условия хранения в торговых точках:
- Консервы должны храниться в сухих, чистых помещениях, без прямых солнечных лучей и повышенной влажности.
- Правила хранения после вскрытия:
- не оставляйте продукт в открытой металлической банке;
- переложите в чистый стеклянный или пищевой контейнер;
- храните в холодильнике не более суток, если производитель не указал иное;
- при появлении постороннего запаха, пены или изменения цвета продукт употреблять запрещено.
Госпродпотребслужба призывает не покупать мясные и рыбные консервы с рук или на стихийных рынках, поскольку отсутствие контроля за производством и хранением может представлять угрозу здоровью.
Потребителям советуют выбирать продукты ответственно — безопасность пищевых продуктов начинается с собственного выбора.
