Как выбрать безопасные мясные и рыбные консервы – что необходимо знать

Мясные и рыбные консервы остаются популярными продуктами длительного хранения, особенно в условиях нестабильного электроснабжения или при формировании домашних запасов. В то же время их безопасность зависит от правильного производства, хранения и соблюдения потребителем базовых правил выбора. Об этом рассказали в Госпродпотребслужбе.

На что обращать внимание при выборе консервов

Состояние упаковки:

- банка не должна быть вздутой, деформированной или ржавой;

- крышка не прогибается при нажатии;

- отсутствуют подтеки и повреждения швов.

Маркировка:

Упаковка должна содержать обязательную информацию в соответствии со статьей 6 Закона Украины «Об информации для потребителей о пищевых продуктах»:

- название продукта и состав;

- масса нетто;

- дата производства и конечный срок годности;

- условия хранения;

- наименование и адрес производителя;

- номер партии.

Условия хранения в торговых точках:

- Консервы должны храниться в сухих, чистых помещениях, без прямых солнечных лучей и повышенной влажности.

Правила хранения после вскрытия:

- не оставляйте продукт в открытой металлической банке;

- переложите в чистый стеклянный или пищевой контейнер;

- храните в холодильнике не более суток, если производитель не указал иное;

- при появлении постороннего запаха, пены или изменения цвета продукт употреблять запрещено.

Госпродпотребслужба призывает не покупать мясные и рыбные консервы с рук или на стихийных рынках, поскольку отсутствие контроля за производством и хранением может представлять угрозу здоровью.

Потребителям советуют выбирать продукты ответственно — безопасность пищевых продуктов начинается с собственного выбора.

