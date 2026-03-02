  1. Общество
  2. / В Украине

Как выбрать безопасные мясные и рыбные консервы – что необходимо знать

21:27, 2 марта 2026
Состояние упаковки, маркировка и условия хранения – ключевые факторы безопасности продукта.
Мясные и рыбные консервы остаются популярными продуктами длительного хранения, особенно в условиях нестабильного электроснабжения или при формировании домашних запасов. В то же время их безопасность зависит от правильного производства, хранения и соблюдения потребителем базовых правил выбора. Об этом рассказали в Госпродпотребслужбе.

На что обращать внимание при выборе консервов

  1. Состояние упаковки:

-    банка не должна быть вздутой, деформированной или ржавой;

-    крышка не прогибается при нажатии;

-    отсутствуют подтеки и повреждения швов.

  1. Маркировка:

Упаковка должна содержать обязательную информацию в соответствии со статьей 6 Закона Украины «Об информации для потребителей о пищевых продуктах»:

-    название продукта и состав;

-    масса нетто;

-    дата производства и конечный срок годности;

-    условия хранения;

-    наименование и адрес производителя;

-    номер партии.

  1. Условия хранения в торговых точках:

-    Консервы должны храниться в сухих, чистых помещениях, без прямых солнечных лучей и повышенной влажности.

  1. Правила хранения после вскрытия:

-    не оставляйте продукт в открытой металлической банке;

-    переложите в чистый стеклянный или пищевой контейнер;

-    храните в холодильнике не более суток, если производитель не указал иное;

-    при появлении постороннего запаха, пены или изменения цвета продукт употреблять запрещено.

Госпродпотребслужба призывает не покупать мясные и рыбные консервы с рук или на стихийных рынках, поскольку отсутствие контроля за производством и хранением может представлять угрозу здоровью.

Потребителям советуют выбирать продукты ответственно — безопасность пищевых продуктов начинается с собственного выбора.

