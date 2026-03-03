Угрозы со ссылкой на статус и лишение премии не спасли прокурора Вячеслава Царюка от увольнения

ВСП оставил в силе увольнение прокурора после конфликта в николаевском кафе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия 3 марта 2026 года рассмотрел жалобу Царюка Вячеслава Владимировича на решение Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров от 5 ноября 2025 года № 500дп-25 о привлечении его к дисциплинарной ответственности и применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения с должности прокурора Окружной прокуратуры города Николаева Николаевской области (вх. № 20/0/11-25).

Согласно дисциплинарной жалобе, основанием для привлечения к ответственности стали события 2 мая 2025 года в одном из заведений общественного питания города Николаева, где сработала сигнализация. На место прибыл наряд полиции, который зафиксировал нарушение общественного порядка одним из посетителей — прокурором Царюком.

По результатам служебного расследования нарушение требований закона было подтверждено, в том числе на основании видеозаписи с камер. Отмечается, что во время общения с сотрудниками полиции прокурор использовал нецензурную лексику, вел себя вызывающе, угрожал, ссылаясь на свой служебный статус, а также высказывал угрозы увольнения и лишения премий. Поведение, по материалам проверки, имело признаки алкогольного опьянения.

Автор дисциплинарной жалобы считает, что такими действиями прокурор нарушил правила прокурорской этики.

Прокурор Царюк принимал участие в заседании в режиме видеоконференции и возражал против применения к нему дисциплинарного взыскания в виде увольнения, заявив, что считает наказание чрезмерно строгим.

По его словам, сотрудники охраны заведения и полиции также вели себя некорректно. Он сообщил, что выпил два бокала пива, после чего из-за состояния здоровья почувствовал недомогание и попросил воспользоваться уборной, чтобы принять лекарства во время ожидания заказа. По его утверждению, в ответ получил грубый отказ, что и стало причиной конфликта.

Также он отметил, что при себе имел только служебное удостоверение, которое и предъявил. Кроме того, прокурор заявил, что предлагал добровольно пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, однако, по его словам, эта инициатива не была поддержана.

В то же время Царюк признал, что его поведение могло быть некорректным, однако подчеркнул, что не совершал действий, которые нанесли бы ущерб авторитету органов прокуратуры. В связи с этим он просил отменить решение дисциплинарного органа либо изменить его на более мягкое взыскание с возможностью продолжить работу в должности прокурора.

В ходе обсуждения члены ВСП поинтересовались достоверностью видеозаписей с бодикамер правоохранителей. Царюк подтвердил их подлинность, однако отметил, что на записях отсутствует начало конфликта и зафиксирована лишь его завершающая часть. Он утверждал, что охранники применяли к нему физическое воздействие и вывели его из заведения, а также настаивал, что чувствовал себя плохо после употребления алкоголя.

В то же время члены Совета указали, что общая продолжительность видеозаписи составляет значительное время, в течение которого жалоб на состояние здоровья зафиксировано не было. Вместе с тем, по их словам, более десяти раз на записи звучали ссылки на его статус прокурора.

Совет также поинтересовался причинами угроз и оскорблений в адрес правоохранителей. В ответ Царюк заявил, что утратил самоконтроль из-за, по его мнению, абсурдности ситуации и некорректного отношения к нему. ВСП, со своей стороны, отметил, что анализ видеозаписи не свидетельствует о неправомерных действиях правоохранителей — они неоднократно предлагали ему прекратить конфликт и покинуть заведение, действуя в пределах служебных полномочий.

В ходе дальнейшего обсуждения члены ВСП поинтересовались, приносил ли прокурор извинения сотрудникам правоохранительных органов. Царюк сообщил, что официальных претензий к нему не поступало, поэтому извинений он не приносил.

Представительница Николаевской областной прокуратуры — заявитель по дисциплинарному производству — Чуйко Оксана Валентиновна, принимавшая участие в заседании в режиме видеоконференции, отметила, что поведение Царюка является недопустимым для сотрудника органов прокуратуры и подрывает авторитет прокуратуры. В связи с этим она просила оставить решение дисциплинарного органа без изменений. Вместе с тем Чуйко сообщила, что за время его непосредственной работы в органах прокуратуры замечаний к выполнению служебных обязанностей не возникало, однако он проработал у них относительно непродолжительное время.

Слово также было предоставлено представителю Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров — Михеду Алексею Васильевичу, присутствовавшему в зале заседания. Он сообщил, что по результатам рассмотрения дисциплинарной жалобы Комиссия единогласно пришла к выводу о наличии в действиях Царюка признаков дисциплинарного проступка, предусмотренного пунктом 6 части первой статьи 43 Закона Украины «О прокуратуре». По его словам, после просмотра видеозаписей Комиссия установила факты угроз, оскорблений, использования нецензурной лексики, демонстрации служебного удостоверения и ссылок на статус прокурора во время конфликта.

После дополнительного обсуждения Высший совет правосудия отметил, что в действиях прокурора имеются признаки нарушения требований пункта 4 части четвертой статьи 19 Закона Украины «О прокуратуре», а также правил прокурорской этики. По убеждению Совета, такие действия носят грубый характер, являются неправомерными и наносят ущерб авторитету органов прокуратуры.

В связи с этим ВСП поддержал позицию Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. По результатам голосования большинством голосов (14 — «за», 2 — «против») принято решение оставить решение КДКП без изменений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.