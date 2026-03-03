Украинские военные могут поехать в ОАЭ, чтобы помогать сбивать шахеды: Зеленский назвал условие

Такое решение возможно лишь после договоренности арабских лидеров с РФ о прекращении огня в Украине.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные смогут отправиться в арабские страны для помощи в сфере противовоздушной обороны — при условии достижения договоренности о прекращении огня с РФ.

По словам Главы государства, украинские военные могут поехать, в частности, в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы помогать перехватывать иранские дроны типа «Шахед» и ракеты.

Речь идет о возможном участии украинских подразделений в укреплении противовоздушной обороны арабских государств.

Президент подчеркнул: реализация такого шага возможна лишь в случае, если лидеры арабских стран договорятся с РФ о прекращении огня.

«Сегодня утром я уже обсуждал этот вопрос с ОАЭ», — сообщил Зеленский на брифинге.

