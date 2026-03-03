Функционал обновленного Электронного реестра апостилей стал доступен для частных нотариусов

Частным нотариусам стала доступна возможность принимать заявления о проставлении апостиля на официальных документах, выдаваемых органами юстиции и судами.

Фото: kanaldim.tv

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное предприятие «Национальные информационные системы» сообщило, что с 3 марта функционал обновленного Электронного реестра апостилей (ЭРА) стал доступен и для частных нотариусов.

Частным нотариусам предоставлена возможность принимать заявления о проставлении апостиля на официальных документах, выдаваемых органами юстиции и судами, а также на предназначенных для использования на территории иностранных государств документах, оформляемых нотариусами.

«Восстановление доступа для частных нотариусов является очередным шагом в направлении удобства взаимодействия пользователей с государственными сервисами», — добавили в НАИС.

Ранее Минюст рассказал, как работает обновленный электронный реестр.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.