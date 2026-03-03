Три года руководила фирмой сама: в Великобритании юристку отстранили от профессии

После того как партнер ушел, она осталась руководить фирмой самостоятельно — и три года работала с нарушениями.

В Великобритании юристку Мишель Ниаз отстранили от профессиональной деятельности на девять месяцев. Она более трех лет фактически руководила фирмой самостоятельно, не получив на это отдельного разрешения от регулятора. Об этом сообщает Law Gazette.

Что произошло

Ниаз получила право заниматься юридической практикой в 2015 году. В 2016 году она стала партнером юридической фирмы Lewis Mitchell Solicitors Inc Ruth Moores в городе Клитеро.

В январе 2020 года другой партнер покинул компанию, а нового не назначили. С этого момента Ниаз осталась единственным руководителем фирмы. По британским правилам, в такой ситуации необходимо пройти отдельную процедуру согласования, чтобы работать как единоличный практикующий юрист. Однако этого сделано не было.

Согласно решению дисциплинарного трибунала для солиситоров (Solicitors Disciplinary Tribunal), с января 2020 года по сентябрь 2023 года она работала без надлежащей авторизации. Кроме того, в этот период она хранила деньги клиентов, хотя фирма формально не имела права это делать.

Почему это важно

В решении указано, что Ниаз — опытный юрист, которая знала свои профессиональные обязанности и правила регулирования. Она также отвечала за финансовую дисциплину компании.

Трибунал подчеркнул: из-за отсутствия разрешения клиенты могли оказаться под риском. Среди нарушений — ненадлежащий контроль за счетами и отсутствие обязательной финансовой отчетности. Суд отметил, что потенциальный ущерб мог быть существенным.

Какое наказание

Отстранение будет длиться девять месяцев и началось 22 января 2026 года.

После этого юристка не сможет:

работать как единоличный практикующий юрист;

руководить или владеть юридической компанией;

работать юристом без отдельного разрешения регулятора;

быть партнером в юридических объединениях.

Ограничения установлены бессрочно.

Кроме того, трибунал обязал ее выплатить 22 140 фунтов стерлингов судебных расходов.

