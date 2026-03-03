  1. В мире

Израиль нанес удар по зданию в Иране, где выбирали преемника Али Хаменеи, — Ynet

17:46, 3 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Ассамблею экспертов входит 88 членов.
Израиль нанес удар по зданию в Иране, где выбирали преемника Али Хаменеи, — Ynet
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Армия Израиля атаковала здание в Иране, где должны были избрать нового верховного лидера страны вместо аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщило издание Ynet.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным источника, целью стало здание Ассамблеи экспертов в городе Кум в центрально-западной части Ирана. Этот орган отвечает за выбор следующего лидера Ирана после ликвидации Али Хаменеи.

По словам неназванного представителя сил безопасности Израиля, ЦАХАЛ нанес удар по зданию во время голосования по выбору преемника Хаменеи. В Ассамблею экспертов входит 88 членов, однако, как пишут журналисты, на тот момент в здании находилось значительно меньше людей.

При этом в Иране заявляют, что здание было пустым и в нем никого не было.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

война Иран Израиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Реформа AML: штрафы, ликвидация компаний и новые послабления для PEP

Банкам запретят автоматически отказывать PEP в услугах, а бизнесу будет грозить принудительный роспуск за ошибки в структуре собственности: новый этап сотрудничества с МВФ.

Угрозы со ссылкой на статус и лишение премии не спасли прокурора Вячеслава Царюка от увольнения

ВСП оставил в силе увольнение прокурора после конфликта в николаевском кафе.

Режим раздельности имущества, выбранный при заключении брака в Италии, распространяется на имущество в Украине: позиция КГС

Верховный Суд пришёл к выводу, что заключенное в Италии соглашение о режиме раздельности имущества продолжает действовать и в отношении недвижимости, приобретенной в Украине.

ВСП отложил назначение судьи Оксаны Маргитич в апелляцию из-за вопросов к ее предыдущим решениям

Кандидатку в Закарпатский апелляционный суд дополнительно проверяют.

Миллиардные ноу-хау, конфликты с полицией и Facebook-критика НАБУ: новые истории претендентов на кресло судьи ВАКС

Десятый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]