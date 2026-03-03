Израиль нанес удар по зданию в Иране, где выбирали преемника Али Хаменеи, — Ynet

В Ассамблею экспертов входит 88 членов.

Армия Израиля атаковала здание в Иране, где должны были избрать нового верховного лидера страны вместо аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщило издание Ynet.

По данным источника, целью стало здание Ассамблеи экспертов в городе Кум в центрально-западной части Ирана. Этот орган отвечает за выбор следующего лидера Ирана после ликвидации Али Хаменеи.

По словам неназванного представителя сил безопасности Израиля, ЦАХАЛ нанес удар по зданию во время голосования по выбору преемника Хаменеи. В Ассамблею экспертов входит 88 членов, однако, как пишут журналисты, на тот момент в здании находилось значительно меньше людей.

При этом в Иране заявляют, что здание было пустым и в нем никого не было.

