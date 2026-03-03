Соломенский райсуд Киева сообщил о наличии ряда вакантных должностей
19:17, 3 марта 2026
Документы от кандидатов на вакантные должности принимаются до 18 марта.
Соломенский районный суд Киева сообщил о наличии двух вакансий помощника судьи (специализация по рассмотрению дел и материалов в порядке, предусмотренном ГПК Украины, КАС Украины и другими законодательными актами в сфере гражданского и административного судопроизводства, дел о нарушении таможенных правил и по направлениям следственного судьи).
Требования к кандидату:
- Высшее юридическое образование (образовательно-квалификационный уровень магистра, специалиста) по специальности «Правоведение» или «Правоохранительная деятельность».
- Опыт работы на аналогичной должности будет преимуществом.
- Свободное владение государственным языком (наличие Государственного сертификата о уровне владения государственным языком (выписки из реестра Государственных сертификатов о уровне владения государственным языком)).
- Отсутствие судимости.
Также суд ищет:
- секретарей судебных заседаний (должностной оклад 13 633 грн);
- главного специалиста отдела организационного обеспечения рассмотрения уголовных дел (должностной оклад 13 633 грн);
- главного специалиста отдела кадровой работы и управления персоналом (должностной оклад 13 633 грн);
- начальника отдела организационного обеспечения рассмотрения дел об административных правонарушениях (должностной оклад 16 462 грн);
- начальника отдела архивного дела (должностной оклад 16 462 грн).
Резюме (с обязательным указанием желаемой должности) направлять на электронный адрес: [email protected]
Документы принимаются до 18.03.2026 года включительно.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.