Соломенский райсуд Киева сообщил о наличии ряда вакантных должностей

Документы от кандидатов на вакантные должности принимаются до 18 марта.

Соломенский районный суд Киева сообщил о наличии двух вакансий помощника судьи (специализация по рассмотрению дел и материалов в порядке, предусмотренном ГПК Украины, КАС Украины и другими законодательными актами в сфере гражданского и административного судопроизводства, дел о нарушении таможенных правил и по направлениям следственного судьи).

Требования к кандидату:

Высшее юридическое образование (образовательно-квалификационный уровень магистра, специалиста) по специальности «Правоведение» или «Правоохранительная деятельность».

Опыт работы на аналогичной должности будет преимуществом.

Свободное владение государственным языком (наличие Государственного сертификата о уровне владения государственным языком (выписки из реестра Государственных сертификатов о уровне владения государственным языком)).

Отсутствие судимости.

Также суд ищет:

секретарей судебных заседаний (должностной оклад 13 633 грн);

главного специалиста отдела организационного обеспечения рассмотрения уголовных дел (должностной оклад 13 633 грн);

главного специалиста отдела кадровой работы и управления персоналом (должностной оклад 13 633 грн);

начальника отдела организационного обеспечения рассмотрения дел об административных правонарушениях (должностной оклад 16 462 грн);

начальника отдела архивного дела (должностной оклад 16 462 грн).

Резюме (с обязательным указанием желаемой должности) направлять на электронный адрес: [email protected]

Документы принимаются до 18.03.2026 года включительно.

