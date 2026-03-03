Апелляционный суд обязал застройщиков оплатить более 400 тысяч гривен долевого участия за строительство в 2020 году

Ровенский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу застройщиков на решение местного суда о взыскании более 400 тысяч гривен долевого участия в пользу Ровенского городского совета.

Суд первой инстанции удовлетворил иск прокуратуры, поданный в интересах государства в лице Ровенского городского совета. Суд пришёл к выводу, что застройщики отказались заключать договор о долевом участии в развитии инфраструктуры населённого пункта (далее — долевое участие). В результате было нарушено право органа местного самоуправления на получение средств для развития городской инфраструктуры.

Поскольку обязанность уплаты долевого участия предусмотрена законом, у городского совета возникло право требовать взыскания этих средств в судебном порядке. С такими выводами согласился и Ровенский апелляционный суд.

Суд апелляционной инстанции пересмотрел решение местного суда, обжалованное представителем застройщиков. Об этом сообщили в Ровенском апелляционном суде.

Суть дела

Апеллянт, не соглашаясь с тем, что суд удовлетворил иск, поданный прокуратурой в интересах государства в лице Ровенского городского совета, о взыскании с его доверителей безосновательно сохранённых средств для создания и развития инфраструктуры населённого пункта, просил отменить обжалуемое судебное решение и принять новое — об отказе в удовлетворении иска. Одним из аргументов, приведённых в апелляционной жалобе, он указал, что обжалуемое решение основано на отменённой норме, что привело к нарушению норм процессуального права.

Коллегия судей не согласилась с таким утверждением и пришла к выводу о законности и обоснованности обжалуемого решения суда предыдущей инстанции и об отклонении апелляционной жалобы представителя ответчиков, учитывая следующие обстоятельства дела.

Суду известно, что в июне 2020 года Управление Государственного архитектурно-строительного контроля Ровенского городского совета (далее — Управление) зарегистрировало уведомление о начале выполнения строительных работ.

Строительство многоквартирного жилого дома в Ровно завершилось в октябре того же года, а в марте следующего — Управление зарегистрировало декларацию о готовности объекта к эксплуатации, заказчиками которого указаны ответчики по делу.

Поскольку городской совет не получал заявления от застройщиков об определении размера долевого участия по объекту строительства, прокуратура инициировала обращение в интересах государства в лице Ровенского городского совета в суд с иском к застройщикам о взыскании с ответчиков безосновательно сохранённых средств долевого участия в развитии инфраструктуры населённого пункта в размере более 400 тысяч гривен.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции руководствовался положениями ч. 1 ст. 1212 Гражданского кодекса Украины, согласно которым лицо, приобретшее имущество или сохранившее его у себя за счёт другого лица (потерпевшего) без достаточного правового основания (безосновательно приобретённое имущество), обязано вернуть это имущество, и обосновал своё решение тем, что в связи с отказом застройщиков от заключения договора о долевом участии в развитии инфраструктуры населённого пункта были нарушены права органа местного самоуправления на получение средств на развитие инфраструктуры, а потому у органа местного самоуправления возникло право требовать взыскания средств, обязанность уплаты которых была установлена законом. Суд также учёл наличие оснований для представительства интересов государства в суде в соответствии с требованиями статьи 23 Закона Украины «О прокуратуре» и статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Украины, учитывая факт нарушения интересов государства в лице Ровенского городского совета, который самостоятельно не осуществил защиту интересов государства в спорных правоотношениях.

Положениями статьи 40 Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности» (в редакции, действовавшей до 01 января 2020 года) (далее — Закон) установлено, что порядок привлечения, расчёта размера и использования средств долевого участия определяется органами местного самоуправления в соответствии с этим Законом.

Заказчик, намеревающийся осуществлять застройку земельного участка в соответствующем населённом пункте, обязан принять участие в создании и развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры населённого пункта, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 этой статьи.

Долевое участие заключается в перечислении заказчиком до принятия объекта в эксплуатацию в соответствующий местный бюджет средств для создания и развития указанной инфраструктуры.

Размер долевого участия в развитии инфраструктуры населённого пункта определяется в договоре, заключённом с органом местного самоуправления (в соответствии с установленным органом местного самоуправления размером долевого участия), с учётом общей сметной стоимости строительства объекта, определённой согласно строительным нормам, государственным стандартам и правилам.

Размер долевого участия определяется в течение 10 рабочих дней со дня регистрации органом местного самоуправления обращения заказчика о заключении договора о долевом участии и приложенных к нему документов, подтверждающих стоимость строительства объекта с технико-экономическими показателями, и уплачивается в полном объёме до принятия объекта строительства в эксплуатацию единовременным платежом либо частями по графику, если это предусмотрено договором.

Рассмотрение дела в апелляционном суде

В апелляционной жалобе апеллянт указал, что при вынесении обжалуемого решения местный суд не учёл, что абзац 2 пункта 2 Переходных положений Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине» (далее — Закон Украины) касается лишь «объектов строительства, возведение которых начато в предыдущие годы» (то есть до 2020 года), а для объектов 2020 года обязанность обращаться за определением долевого участия и уплачивать его отсутствует, что делает требования истца безосновательными.

С такими утверждениями апелляционный суд согласиться не смог.

Так, 01 января 2020 года вступили в силу нормы упомянутого выше Закона Украины от 20 сентября 2019 года № 132-IX, которыми с 01 января 2020 года была исключена статья 40 Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности», регулирувшая долевое участие в развитии инфраструктуры населённого пункта.

Следовательно, начиная с 01 января 2020 года предусмотренная ранее статьёй 40 указанного Закона обязанность заказчиков застройки земельного участка в населённом пункте заключать договор о долевом участии в развитии инфраструктуры населённого пункта прекратила своё существование.

Вместе с тем законодатель при внесении изменений чётко установил, что в течение 2020 года заказчики строительства на земельном участке в населённом пункте перечисляют в соответствующий местный бюджет средства на создание и развитие инфраструктуры населённого пункта (абзац второй пункта 2 Раздела II «Заключительные и переходные положения» этого Закона), которым введён порядок долевого участия для объектов строительства, возведение которых было начато в предыдущие годы, но которые по состоянию на 01 января 2020 года не были введены в эксплуатацию, а договоры о долевом участии между заказчиками и органами местного самоуправления до 01 января 2020 года не были заключены, а также для объектов, строительство которых начато в 2020 году.

Таким образом, в указанных двух случаях, с учётом требований подпунктов 3, 4 абзаца второго пункта 2 Раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона № 132-IX, заказчик строительства обязан в течение 10 рабочих дней после начала строительства объекта обратиться в соответствующий орган местного самоуправления с заявлением об определении размера долевого участия по объекту строительства, а также уплатить долевое участие денежными средствами до принятия объекта в эксплуатацию.

Изложенное свидетельствует о том, что нормы абзаца первого и второго пункта 2 Раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона № 132-IX не находятся во взаимосвязи и не являются взаимодополняющими.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях Верховного Суда от 20 июля 2022 года по делу № 910/9548/21, от 13 декабря 2022 года по делу № 910/21307/21, от 20 февраля 2024 года по делу № 910/20216/21, от 23 мая 2024 года по делу № 915/149/23.

Поскольку строительство многоквартирного дома в Ровно было начато в июне 2020 года, абзацем вторым пункта 2 Раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона № 132-IX была предусмотрена обязанность (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 этого абзаца) перечисления заказчиком объекта строительства в местный бюджет долевого участия до принятия такого объекта в эксплуатацию.

Следовательно, ответчики как заказчики строительства многоквартирного жилого дома были обязаны в течение 10 рабочих дней с момента начала его возведения самостоятельно обратиться в Ровенский городской совет с заявлением об определении размера долевого участия и уплатить его денежными средствами до принятия дома в эксплуатацию.

Поскольку застройщики этого не сделали и не уплатили долевые взносы, требование о солидарном взыскании с них в пользу Ровенского городского совета безосновательно сохранённых средств для создания и развития инфраструктуры населённого пункта в сумме более 400 000 гривен является обоснованным и правомерно удовлетворено судом первой инстанции.

Постановление Ровенского апелляционного суда от 24 февраля 2026 года по делу № 569/7182/25.

