В Киеве женщина под предлогом «снятия порчи» завладела 30 тысячами гривен пенсионерки

19:35, 3 марта 2026
Женщина получила 5 лет лишения свободы.
Суд признал виновной 35-летнюю киевлянку, которая под предлогом «снятия порчи» похитила у 87-летней женщины около 30 тысяч гривен. Об этом сообщили в полиции.

Инцидент произошел в Голосеевском районе Киева. Полицейские заметили подозрительный разговор между пожилой женщиной и незнакомкой на остановке общественного транспорта. Пенсионерка объяснила, что новая знакомая помогла ей «снять порчу» и провела домой.

Правоохранители предложили проверить сбережения. В квартире женщина обнаружила исчезновение денег, хранящихся в ящике.

Следствие установило, что злоумышленница познакомилась с потерпевшей возле торгового центра, убедила ее в необходимости обряда дома и провела псевдоритуал. После этого она настояла на том, что обряд нужно провести над деньгами. Когда хозяйка отвлеклась, подозреваемая спрятала 30 тысяч гривен в сумку.

Женщину задержали. Похищенные средства изъяли и вернули владелице. Суд назначил обвиняемой пять лет лишения свободы.

