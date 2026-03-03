Возврат долга без суда: когда работает исполнительная надпись нотариуса

В каких случаях исполнительная надпись позволяет вернуть средства или имущество в упрощенном порядке.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Когда должник не возвращает средства, большинство сразу думает о суде. Однако в ряде случаев закон позволяет обойтись без длительных процессов. Речь идет об исполнительной надписи нотариуса — механизме, который дает возможность взыскать деньги или истребовать имущество в упрощенном порядке.

Об особенностях этого инструмента разъяснили в Хмельницком межрегиональном управлении Минюста.

Исполнительная надпись нотариуса — это один из механизмов защиты прав взыскателя, который позволяет вернуть средства или имущество от должника в упрощенном порядке.

Речь идет о нотариальном действии, которое подтверждает право взыскателя на:

взыскание денежных сумм;

истребование имущества от должника;

истребование объекта доверительной собственности.

Фактически исполнительная надпись совершается непосредственно на оригинале документа, подтверждающего задолженность. Ее скрепляют подписью и печатью нотариуса. После этого документ может быть предъявлен к принудительному исполнению.

Такой механизм применяется в случаях и в порядке, определенных законом.

Условия совершения исполнительной надписи: что нужно знать

Нотариус может совершить исполнительную надпись только при наличии предусмотренных законом оснований.

1. Бесспорность задолженности

Представленные документы должны подтверждать бесспорность задолженности или иной ответственности должника перед взыскателем.

В случае договора об установлении доверительной собственности — подтверждать исполнение должником своего обязательства.

Перечень документов, по которым возможно бесспорное взыскание, утвержден постановлением Кабинета Министров Украины № 1172.

2. Соблюдение срока

С момента возникновения права требования должно пройти не более трех лет, если иной срок не установлен законом.

При этом обратиться к нотариусу можно независимо от места проживания должника или местонахождения его имущества.

Когда нотариус откажет в совершении исполнительной надписи

Существуют обстоятельства, при которых нотариус обязан отказать в совершении надписи.

В частности, если:

предметом взыскания является имущество, на которое законодательством Украины запрещено обращать взыскание;

требование подлежит исполнению исключительно на основании судебного решения в соответствии с Порядком совершения нотариальных действий нотариусами Украины.

Отдельно подчеркивается: не допускается совершение исполнительных надписей на основании кредитных договоров, которые не удостоверены нотариально.

Взыскание задолженности по таким кредитам осуществляется исключительно через суд.

Срок предъявления к исполнению

Исполнительную надпись можно предъявить к принудительному исполнению в течение трех лет с момента ее совершения.

Можно ли оспорить исполнительную надпись

Нотариальное действие или отказ в его совершении подлежат судебному обжалованию.

Право на обращение в суд имеет лицо, прав или интересов которого касается такое действие или отказ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.