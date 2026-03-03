Возврат долга без суда: когда работает исполнительная надпись нотариуса
Когда должник не возвращает средства, большинство сразу думает о суде. Однако в ряде случаев закон позволяет обойтись без длительных процессов. Речь идет об исполнительной надписи нотариуса — механизме, который дает возможность взыскать деньги или истребовать имущество в упрощенном порядке.
Об особенностях этого инструмента разъяснили в Хмельницком межрегиональном управлении Минюста.
Исполнительная надпись нотариуса — это один из механизмов защиты прав взыскателя, который позволяет вернуть средства или имущество от должника в упрощенном порядке.
Речь идет о нотариальном действии, которое подтверждает право взыскателя на:
- взыскание денежных сумм;
- истребование имущества от должника;
- истребование объекта доверительной собственности.
Фактически исполнительная надпись совершается непосредственно на оригинале документа, подтверждающего задолженность. Ее скрепляют подписью и печатью нотариуса. После этого документ может быть предъявлен к принудительному исполнению.
Такой механизм применяется в случаях и в порядке, определенных законом.
Условия совершения исполнительной надписи: что нужно знать
Нотариус может совершить исполнительную надпись только при наличии предусмотренных законом оснований.
1. Бесспорность задолженности
Представленные документы должны подтверждать бесспорность задолженности или иной ответственности должника перед взыскателем.
В случае договора об установлении доверительной собственности — подтверждать исполнение должником своего обязательства.
Перечень документов, по которым возможно бесспорное взыскание, утвержден постановлением Кабинета Министров Украины № 1172.
2. Соблюдение срока
С момента возникновения права требования должно пройти не более трех лет, если иной срок не установлен законом.
При этом обратиться к нотариусу можно независимо от места проживания должника или местонахождения его имущества.
Когда нотариус откажет в совершении исполнительной надписи
Существуют обстоятельства, при которых нотариус обязан отказать в совершении надписи.
В частности, если:
- предметом взыскания является имущество, на которое законодательством Украины запрещено обращать взыскание;
- требование подлежит исполнению исключительно на основании судебного решения в соответствии с Порядком совершения нотариальных действий нотариусами Украины.
Отдельно подчеркивается: не допускается совершение исполнительных надписей на основании кредитных договоров, которые не удостоверены нотариально.
Взыскание задолженности по таким кредитам осуществляется исключительно через суд.
Срок предъявления к исполнению
Исполнительную надпись можно предъявить к принудительному исполнению в течение трех лет с момента ее совершения.
Можно ли оспорить исполнительную надпись
Нотариальное действие или отказ в его совершении подлежат судебному обжалованию.
Право на обращение в суд имеет лицо, прав или интересов которого касается такое действие или отказ.
