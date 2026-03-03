4 марта в ряде регионов будут применяться графики отключений света — Укренерго
19:48, 3 марта 2026
Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.
В среду, 4 марта, в части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Об этом сообщило Укренерго.
«Причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему», — заявили в компании.
Там отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объём применения отключений по вашему адресу следует уточнять на официальных страницах облэнерго в регионах.
