4 марта в ряде регионов будут применяться графики отключений света — Укренерго

Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

В среду, 4 марта, в части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Об этом сообщило Укренерго.

«Причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему», — заявили в компании.

Там отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объём применения отключений по вашему адресу следует уточнять на официальных страницах облэнерго в регионах.

