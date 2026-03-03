Один удар и восемь лет тюрьмы: апелляция в Виннице исправила ошибку в приговоре по убийству

Суд оставил наказание без изменений, но изменил порядок исчисления срока лишения свободы.

фото: Винница.info

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Винницкий апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на приговор суда первой инстанции по делу об умышленном убийстве. Суд оставил назначенное наказание без изменений, однако изменил порядок исчисления срока его отбывания. Решение было принято на основании детального анализа норм уголовного законодательства.

Бытовой конфликт перерос в трагедию

Рассмотрение в суде уголовного дела №152/829/25 связано с трагическим событием, произошедшим в одном из населенных пунктов Винницкой области. Судебное заседание в Винницком апелляционном суде проходило в открытом режиме. Дело рассматривала коллегия судей с участием прокурора, секретаря судебного заседания, обвиняемого и его защитника. Сам обвиняемый и его адвокат участвовали в заседании дистанционно – в режиме видеоконференции.

Согласно материалам дела, эта история началась с обычного бытового конфликта между родственниками и закончилась смертью женщины и длительным судебным разбирательством. Обвиняемым по делу стал уроженец села Джурин Шаргородского района. Ему инкриминировали преступление, предусмотренное частью первой статьи 115 УК Украины – умышленное убийство.

События, приведшие к трагедии, произошли 23 апреля 2025 года примерно в 14:00. В тот день мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и пришел в дом своего брата, где планировал продолжить совместное распитие алкогольных напитков. Однако брат сообщил, что алкоголя больше нет. Этот факт стал поводом для словесной ссоры. Между родственниками возник конфликт, во время которого обвиняемый начал высказывать угрозы и вел себя агрессивно.

После короткой паузы мужчина вышел из дома, а через несколько минут вернулся с деревянной палкой. Именно этот предмет стал орудием насилия и убийства. Согласно материалам дела, он начал наносить удары брату по различным частям тела, в том числе по голове и туловищу. Потерпевший защищался как мог, закрываясь руками и пытаясь отобрать палку. Ситуация, изначально выглядевшая как бытовой конфликт, быстро приобрела опасный характер.

В разгар драки в комнату вошла сожительница брата. Именно ее появление, по заключению суда, стало моментом резкой эскалации. Между ней и обвиняемым ранее уже возникал конфликт, что создало дополнительное напряжение. По версии следствия, в этот момент у мужчины возник прямой умысел на причинение смерти. Он подошел к женщине и нанес ей удар деревянной палкой по голове. Удар оказался смертельным. Судебно-медицинская экспертиза установила, что потерпевшая получила тяжелую закрытую черепно-мозговую травму с повреждением мозга и кровоизлияниями, которые привели к отеку головного мозга и смерти на месте происшествия. Заключение экспертов однозначно подтвердило причинно-следственную связь между ударом и смертью женщины.

23 декабря 2025 года Шаргородский районный суд Винницкой области признал мужчину виновным в совершении умышленного убийства. Суд квалифицировал его действия по части первой статьи 115 УК Украины – умышленное неправомерное лишение жизни другого лица. Согласно приговору, обвиняемому было назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы. Суд также установил, что срок отбывания наказания необходимо исчислять с дня его задержания – 23 апреля 2025 года. Время предварительного содержания под стражей было засчитано в срок наказания по принципу: один день предварительного содержания под стражей за один день лишения свободы.

При назначении наказания суд первой инстанции учел несколько ключевых обстоятельств. Прежде всего – тяжесть преступления, так как речь идет о посягательстве на высшую социальную ценность – жизнь человека. В то же время суд обратил внимание и на личность обвиняемого. Он ранее не имел судимостей, официально не состоял на учете у психиатра или нарколога и в целом характеризовался удовлетворительно.

Важной деталью стало то, что после трагедии мужчина признал свою вину и выразил сожаление по поводу совершенного преступления. Более того, как установил суд, обвиняемый сам просил брата вызвать скорую помощь и правоохранительные органы. Именно эти действия стали основанием для признания искреннего раскаяния обстоятельством, смягчающим ответственность. Суд назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы – всего на один год больше минимальной границы санкции статьи. Такой подход фактически означал, что суд признал возможным применение относительно мягкой меры в пределах предусмотренной законом санкции.

Границы дискреции: срок оставлен, но приговор изменен

Не согласившись с решением суда первой инстанции, начальник Шаргородского отдела Жмеринской окружной прокуратуры подал апелляционную жалобу. Сторона обвинения считала, что назначенное наказание слишком мягкое и не соответствует тяжести преступления. По мнению прокурора, суд необоснованно учел искреннее раскаяние как смягчающее обстоятельство и назначил наказание, которое не отражает общественную опасность убийства. Таким образом, дело о трагическом семейном конфликте, приведшем к смерти женщины, прошло еще одну стадию судебного разбирательства.

При рассмотрении апелляции суд прежде всего проверил правильность установления фактических обстоятельств уголовного преступления. По результатам проверки коллегия судей пришла к выводу, что указанные обстоятельства установлены полно и надлежащим образом. Суд также констатировал, что вина обвиняемого подтверждается совокупностью исследованных доказательств, а их оценка судом первой инстанции проведена в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Фактические обстоятельства преступления стороны не оспаривали. Спор в деле фактически касался лишь двух вопросов: строгости наказания и правильности определения момента, с которого начинается отбывание срока. Анализируя доводы апелляционной жалобы, суд напомнил базовый принцип уголовного права: наказание должно быть необходимым и достаточным для исправления лица и предупреждения новых преступлений. Это означает необходимость найти баланс между карательной функцией государства и перспективой ресоциализации осужденного.

Апелляционный суд также подчеркнул, что назначение конкретного срока наказания является дискреционным полномочием суда. Иными словами, суд первой инстанции имеет право выбирать между различными законными вариантами наказания в пределах санкции статьи. Вмешательство апелляции возможно только тогда, когда назначенное наказание явно несправедливо.

Однако в данном деле апелляция не усмотрела такой несправедливости. Хотя преступление относится к категории особо тяжких, суд первой инстанции учел как обстоятельства, характеризующие личность виновного, так и его поведение после совершения преступления. Именно поэтому срок в восемь лет был признан соответствующим принципу индивидуализации наказания.

Суд отдельно обратил внимание на вопрос искреннего раскаяния. Прокурор настаивал, что оснований для учета этой обстоятельства не было. Однако апелляция пришла к противоположному выводу. Признание вины, сожаление о содеянном и попытка вызвать медицинскую помощь свидетельствуют о понимании последствий своих действий. Именно поэтому суд согласился с тем, что такое поведение может считаться смягчающим обстоятельством.

В то же время апелляция отметила другую проблему – юридическую неточность в приговоре относительно исчисления срока наказания. Суд первой инстанции одновременно засчитал предварительное содержание под стражей в срок наказания и определил начало отбывания срока с момента задержания. На первый взгляд это может показаться технической деталью, но на самом деле речь идет о важном правовом нюансе. Закон предусматривает, что предварительное содержание под стражей – то есть нахождение под арестом до вступления приговора в законную силу – само по себе не является наказанием. Оно лишь засчитывается в срок наказания после вынесения приговора.

Если начало срока определить с момента задержания и одновременно засчитать предварительное содержание, фактически происходит двойной учет одного и того же времени. Такая ошибка приводит к неправильному применению закона. Именно поэтому апелляция частично удовлетворила жалобу прокурора. Суд не стал усиливать наказание, а лишь исправил юридическую ошибку в приговоре. Из текста решения было исключено положение о начале срока с дня задержания.

Вместо этого суд указал, что срок наказания должен исчисляться с дня вступления приговора в законную силу, а весь период предварительного содержания под стражей подлежит зачету в срок наказания. Это важный принцип уголовного процесса: даже в делах о тяжких преступлениях суды обязаны соблюдать максимальную юридическую точность. Ошибки в формулировках могут влиять на реальный срок лишения свободы и поэтому подлежат исправлению.

Проанализировав материалы дела, суд постановил: апелляционную жалобу прокурора удовлетворить частично; приговор Шаргородского районного суда Винницкой области изменить в части определения начала срока отбывания наказания вследствие неправильного применения закона о криминальной ответственности. В резолютивной части приговора указано, что исчисление срока наказания начинается не с дня задержания – 23 апреля 2025 года, а с дня вступления приговора в законную силу.

Автор: Валентин Коваль

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.