Кто будет формировать группы ПВО и кто сможет в них входить — Кабмин обновил правила
Кабмин принял постановление №276, которая изменяет порядок реализации экспериментального проекта, который предусматривает усиление противовоздушной обороны за счет специально созданных групп ПВО.
Речь идет не о запуске нового проекта, а об уточнении действующих правил — кто формирует такие группы, кто может в них входить и как организуется их работа.
Кто теперь формирует группы ПВО
Правительство расширило перечень ответственных лиц. Отныне к формированию групп могут быть привлечены:
- командир добровольческого формирования территориальной громады;
- начальник соответствующей военной администрации;
- командир воинской части Сил территориальной обороны ВСУ, которой подчинено добровольческое формирование.
Ранее в документе упоминались только военные администрации. Таким образом, механизм управления стал более гибким.
Кто может войти в состав групп
Обновлены требования к добровольцам. В состав групп ПВО могут входить граждане, которые:
- не подлежат мобилизации в соответствии со статьей 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации»;
- прошли необходимую подготовку;
- имеют сертификат оператора беспилотника, мастера или сапера либо документ о соответствующем образовании.
Если в громаде нет добровольца с необходимой квалификацией (например, оператора БпЛА или сапера), в группу временно могут включить военнослужащего Сил территориальной обороны ВСУ с соответствующей подготовкой.
Также из текста убрали норму об обязательном согласовании с руководителем военной администрации.
Как будут управлять группами с пилотируемыми самолетами
Уточнен порядок управления группами ПВО, которые используют пилотируемые воздушные суда. Они будут действовать в общей системе противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.
Планирование их применения и руководство будет осуществлять воздушное командование Воздушных Сил ВСУ через соответствующие органы управления ПВО. То есть эти группы интегрируют в общую систему обороны без отдельного автономного управления.
Подготовка саперов и операторов беспилотников
Изменения касаются и обучения.
Саперы, которые входят в состав групп ПВО, должны пройти обучение в учебных заведениях Минобороны, МВД или ГСЧС и получить документ о профессиональном образовании. Альтернатива — сертификат о присвоении или подтверждении квалификации «Сапера (разминирования)» в квалификационных центрах этих органов.
Подготовка операторов беспилотников и саперов будет финансироваться за счет бюджетных средств, предусмотренных для соответствующих заведений, а также иных источников, не запрещенных законом.
Отдельную ссылку на специальный экспериментальный порядок сертификации обучения правительство заменило общей нормой — подготовка осуществляется «в порядке, установленном законодательством».
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.