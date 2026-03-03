Кто будет формировать группы ПВО и кто сможет в них входить — Кабмин обновил правила

Правительство уточнило требования к добровольцам, разрешило временно привлекать военнослужащих ТрО и определило новый порядок управления группами.

Фото: gettyimages

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин принял постановление №276, которая изменяет порядок реализации экспериментального проекта, который предусматривает усиление противовоздушной обороны за счет специально созданных групп ПВО.

Речь идет не о запуске нового проекта, а об уточнении действующих правил — кто формирует такие группы, кто может в них входить и как организуется их работа.

Кто теперь формирует группы ПВО

Правительство расширило перечень ответственных лиц. Отныне к формированию групп могут быть привлечены:

командир добровольческого формирования территориальной громады;

начальник соответствующей военной администрации;

командир воинской части Сил территориальной обороны ВСУ, которой подчинено добровольческое формирование.

Ранее в документе упоминались только военные администрации. Таким образом, механизм управления стал более гибким.

Кто может войти в состав групп

Обновлены требования к добровольцам. В состав групп ПВО могут входить граждане, которые:

не подлежат мобилизации в соответствии со статьей 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации»;

прошли необходимую подготовку;

имеют сертификат оператора беспилотника, мастера или сапера либо документ о соответствующем образовании.

Если в громаде нет добровольца с необходимой квалификацией (например, оператора БпЛА или сапера), в группу временно могут включить военнослужащего Сил территориальной обороны ВСУ с соответствующей подготовкой.

Также из текста убрали норму об обязательном согласовании с руководителем военной администрации.

Как будут управлять группами с пилотируемыми самолетами

Уточнен порядок управления группами ПВО, которые используют пилотируемые воздушные суда. Они будут действовать в общей системе противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.

Планирование их применения и руководство будет осуществлять воздушное командование Воздушных Сил ВСУ через соответствующие органы управления ПВО. То есть эти группы интегрируют в общую систему обороны без отдельного автономного управления.

Подготовка саперов и операторов беспилотников

Изменения касаются и обучения.

Саперы, которые входят в состав групп ПВО, должны пройти обучение в учебных заведениях Минобороны, МВД или ГСЧС и получить документ о профессиональном образовании. Альтернатива — сертификат о присвоении или подтверждении квалификации «Сапера (разминирования)» в квалификационных центрах этих органов.

Подготовка операторов беспилотников и саперов будет финансироваться за счет бюджетных средств, предусмотренных для соответствующих заведений, а также иных источников, не запрещенных законом.

Отдельную ссылку на специальный экспериментальный порядок сертификации обучения правительство заменило общей нормой — подготовка осуществляется «в порядке, установленном законодательством».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.