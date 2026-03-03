  1. В Украине

Кто будет формировать группы ПВО и кто сможет в них входить — Кабмин обновил правила

11:47, 3 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правительство уточнило требования к добровольцам, разрешило временно привлекать военнослужащих ТрО и определило новый порядок управления группами.
Кто будет формировать группы ПВО и кто сможет в них входить — Кабмин обновил правила
Фото: gettyimages
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин принял постановление №276, которая изменяет порядок реализации экспериментального проекта, который предусматривает усиление противовоздушной обороны за счет специально созданных групп ПВО.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Речь идет не о запуске нового проекта, а об уточнении действующих правил — кто формирует такие группы, кто может в них входить и как организуется их работа.

Кто теперь формирует группы ПВО

Правительство расширило перечень ответственных лиц. Отныне к формированию групп могут быть привлечены:

  • командир добровольческого формирования территориальной громады;
  • начальник соответствующей военной администрации;
  • командир воинской части Сил территориальной обороны ВСУ, которой подчинено добровольческое формирование.

Ранее в документе упоминались только военные администрации. Таким образом, механизм управления стал более гибким.

Кто может войти в состав групп

Обновлены требования к добровольцам. В состав групп ПВО могут входить граждане, которые:

  • не подлежат мобилизации в соответствии со статьей 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации»;
  • прошли необходимую подготовку;
  • имеют сертификат оператора беспилотника, мастера или сапера либо документ о соответствующем образовании.

Если в громаде нет добровольца с необходимой квалификацией (например, оператора БпЛА или сапера), в группу временно могут включить военнослужащего Сил территориальной обороны ВСУ с соответствующей подготовкой.

Также из текста убрали норму об обязательном согласовании с руководителем военной администрации.

Как будут управлять группами с пилотируемыми самолетами

Уточнен порядок управления группами ПВО, которые используют пилотируемые воздушные суда. Они будут действовать в общей системе противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.

Планирование их применения и руководство будет осуществлять воздушное командование Воздушных Сил ВСУ через соответствующие органы управления ПВО. То есть эти группы интегрируют в общую систему обороны без отдельного автономного управления.

Подготовка саперов и операторов беспилотников

Изменения касаются и обучения.

Саперы, которые входят в состав групп ПВО, должны пройти обучение в учебных заведениях Минобороны, МВД или ГСЧС и получить документ о профессиональном образовании. Альтернатива — сертификат о присвоении или подтверждении квалификации «Сапера (разминирования)» в квалификационных центрах этих органов.

Подготовка операторов беспилотников и саперов будет финансироваться за счет бюджетных средств, предусмотренных для соответствующих заведений, а также иных источников, не запрещенных законом.

Отдельную ссылку на специальный экспериментальный порядок сертификации обучения правительство заменило общей нормой — подготовка осуществляется «в порядке, установленном законодательством».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные Кабинет Министров Украины оборона ПВО

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Управление государственным доменом изменят — но без правовых уточнений механизм может не заработать

Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации поддержал законопроект об администрировании домена gov.ua.

Один удар и восемь лет тюрьмы: апелляция в Виннице исправила ошибку в приговоре по убийству

Суд оставил наказание без изменений, но изменил порядок исчисления срока лишения свободы.

Электронный кабинет для банкротов и обособленные судебные разбирательства: новые позиции Верховного Суда

Верховный Суд определил статус ИИ в правосудии, ужесточил требования к документам на иностранном языке и разграничил процесс завершением дебатов и выхода суда в совещательную комнату.

Украина перейдет на электронные сертификаты для экспорта товаров

Украина должна принять необходимые решения, чтобы разрешить использование электронных сертификатов для перевозки товаров в рамках преференциальной торговли.

Гражданских специалистов могут привлекать к выполнению задач по киберобороне

Новое подразделение в составе Вооружённых Сил Украины будет отвечать за безопасность в киберпространстве.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]