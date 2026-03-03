Гражданских специалистов могут привлекать к выполнению задач по киберобороне

Новое подразделение в составе Вооружённых Сил Украины будет отвечать за безопасность в киберпространстве.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект о Кибервойсках Вооружённых Сил Украины.

Законопроектом предлагается законодательно определить правовой статус и основы деятельности отдельной военной структуры в составе ВСУ.

Необходимость инициативы обосновывают стратегическим курсом Украины на обретение полноправного членства в НАТО и потребностью приведения национального законодательства к стандартам Альянса. В пояснительной записке ссылаются на статью 3 Североатлантического договора, которая предусматривает развитие государствами собственных оборонных возможностей.

Также подчёркивается, что в 2016 году НАТО признало киберпространство сферой операций, а в Коммюнике Вильнюсского саммита 11 июля 2023 года отмечена важность противодействия кибер-, космическим и гибридным угрозам. В документе говорится о развитии многодоменной системы операций и применении подхода «360 градусов» в системе коллективной обороны.

Что предусматривает создание Кибервойск

Проектом закона предлагается создать Кибервойска как орган военного управления в структуре Вооружённых Сил Украины.

Новая структура будет действовать:

• под непосредственным военным руководством Главнокомандующего ВСУ;

• под общим политическим руководством Президента Украины как Верховного Главнокомандующего.

Основные задачи Кибервойск — наращивание возможностей киберсдерживания, обеспечение киберобороны государства, достижение военного преимущества и ослабление возможностей противника посредством операций в киберпространстве и электромагнитном спектре.

Отдельной составляющей предусматривается введение киберрезервистов — гражданского кадрового ресурса, который могут привлекать к выполнению задач киберобороны.

Киберрезервистами определяются граждане Украины, имеющие соответствующие профессиональные знания, подготовку и навыки в сфере кибербезопасности и которые могут быть оперативно привлечены к составу Кибервойск.

При этом статус киберрезервиста не предполагает обязательного получения статуса военнослужащего, может иметь временный и периодический характер и основывается на профессиональных компетенциях и мотивации лица. Для формирования устойчивого кадрового и интеллектуального потенциала Кибервойска будут организовывать периодическое обучение и слаживание киберрезервистов.

Финансирование

Финансирование деятельности Кибервойск планируется осуществлять за счёт средств государственного бюджета в пределах ассигнований Министерству обороны Украины. В частности, в рамках бюджетной программы на 2025 год предусмотрено 14 млн грн на выполнение отдельных мероприятий радиоэлектронной и киберборьбы.

Отдельные направления могут финансироваться за счёт благотворительных взносов, международной технической помощи, имплементационных договорённостей, участия в международных проектах и других технических соглашений в сфере киберобороны.

