  1. В Украине
  2. / Авто

Продажа автомобиля через доверенное лицо — кто уплачивает налог

07:54, 3 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Оформление доверенности не освобождает владельца автомобиля от уплаты НДФЛ и военного сбора.
Продажа автомобиля через доверенное лицо — кто уплачивает налог
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Владельцы транспортных средств обязаны уплачивать налог при продаже автомобиля, даже если договор заключает уполномоченный представитель. Об этом напомнили в сервисном центре МВД.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Плательщиком налога является непосредственно владелец транспортного средства. Передача права заключения договора по доверенности не освобождает его от налоговых обязательств.

В соответствии со статьей 173 Налогового кодекса Украины, ставка зависит от количества сделок в течение календарного года:

  • первая продажа легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда — не облагается налогом;
  • вторая продажа — 5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) плюс военный сбор;
  • третья и каждая последующая продажа — 18% НДФЛ плюс военный сбор.

Количество заключенных сделок учитывается в течение календарного года при проведении регистрационных действий в сервисных центрах МВД.

В сервисном центре подчеркивают: оформление доверенности не меняет налоговый статус продавца. Именно владелец автомобиля несет ответственность за уплату налога в соответствии с действующим законодательством.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дело Simoncini v. San Marino: ЕСПЧ признал, что обратная сила закона при увольнении судьи нарушает Конвенцию

Ретроспективное законодательство, которое отменило назначение судьи на должность, ЕСПЧ назвал несовместимым с принципами справедливого суда и уважением к частной жизни.

Закон о ветеринарной медицине: новые правила регистрации и розничной торговли препаратами, ограничения и ответственность для агробизнеса

Закон внедряет правила благополучия животных и устанавливает персональную ответственность операторов рынка за их соблюдение.

Конкурс по отбору кандидата на должность судьи МУС: условия, квалификационные требования и сроки

Украина начала процедуру выдвижения кандидата на должность судьи Международного уголовного суда: объявлено о начале конкурса.

ДТП, поездки в РФ и несоответствие должности члена ВСП: новые вызовы добропорядочности кандидатов в ВАКС

Девятый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Италия решит судьбу судебной реформы на референдуме в марте

Избирателям предлагают поддержать разделение карьер судей и прокуроров, новый дисциплинарный суд и реформу судебного самоуправления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]