Продажа автомобиля через доверенное лицо — кто уплачивает налог

Оформление доверенности не освобождает владельца автомобиля от уплаты НДФЛ и военного сбора.

Владельцы транспортных средств обязаны уплачивать налог при продаже автомобиля, даже если договор заключает уполномоченный представитель. Об этом напомнили в сервисном центре МВД.

Плательщиком налога является непосредственно владелец транспортного средства. Передача права заключения договора по доверенности не освобождает его от налоговых обязательств.

В соответствии со статьей 173 Налогового кодекса Украины, ставка зависит от количества сделок в течение календарного года:

первая продажа легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда — не облагается налогом;

вторая продажа — 5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) плюс военный сбор;

третья и каждая последующая продажа — 18% НДФЛ плюс военный сбор.

Количество заключенных сделок учитывается в течение календарного года при проведении регистрационных действий в сервисных центрах МВД.

В сервисном центре подчеркивают: оформление доверенности не меняет налоговый статус продавца. Именно владелец автомобиля несет ответственность за уплату налога в соответствии с действующим законодательством.

