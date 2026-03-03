Продаж автомобіля через довірену особу — что сплачує податок

Оформлення довіреності не звільняє власника авто від сплати ПДФО та військового збору.

Власники транспортних засобів зобов’язані сплачувати податок під час продажу автомобіля, навіть якщо договір укладає уповноважений представник. Про це нагадали у сервісному центрі МВС.

Платником податку є безпосередньо власник транспортного засобу. Передача права укладання договору за довіреністю не звільняє його від податкових зобов’язань.

Відповідно до статті 173 Податкового кодексу України, ставка залежить від кількості угод протягом календарного року:

перший продаж легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда — не оподатковується;

другий продаж — 5% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) плюс військовий збір;

третій і кожен наступний продаж — 18% ПДФО плюс військовий збір.

Кількість укладених угод враховується протягом календарного року під час проведення реєстраційних дій у сервісних центрах МВС.

У сервісному центрі наголошують: оформлення довіреності не змінює податкового статусу продавця. Саме власник авто несе відповідальність за сплату податку відповідно до чинного законодавства.

