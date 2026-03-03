Катували і вимагали $500 тисяч викупу: у Кривому Розі судитимуть викрадачів підприємця

У Кривому Розі до суду передали справу двох чоловіків, які викрали підприємця, незаконно утримували його протягом трьох діб та вимагали 500 тисяч доларів за звільнення.

У Кривому Розі до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох місцевих жителів, яких обвинувачують у викраденні та незаконному утриманні підприємця з метою вимагання великої суми коштів. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, у 2025 році зловмисники заманили потерпілого до одного з кафе міста під приводом ділової зустрічі. Поки один із них відволікав охорону, інший провів чоловіка до VIP-зали. Там нападники, приховуючи обличчя, зв’язали підприємця та, погрожуючи зброєю, вивезли його до приватного будинку в одному із сіл Криворізького району.

Чоловіка незаконно утримували протягом трьох діб, вимагаючи 500 тисяч доларів США за звільнення. За інформацією правоохоронців, до потерпілого застосовували фізичне насильство та інші жорстокі дії з метою примусу до передачі коштів. Згодом, побоюючись викриття, підозрювані залишили його в полі та зникли.

У листопаді 2025 року обох фігурантів затримали. Досудове розслідування, яке здійснювали слідчі за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури, завершено. Обвинувальний акт передано до суду за фактами незаконного позбавлення волі та вимагання.

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

