Україна отримала перший транш МВФ $1,5 млрд у межах нової чотирирічної програми

Кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків бюджету і підтримку макрофінансової стабільності.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду за новою чотирирічною програмою в межах Механізму розширеного фінансування (EFF).

За її словами, 1,5 млрд доларів уже зараховані та будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету і підтримку макрофінансової стабільності.

Свириденко зазначила, що загальний обсяг програми становить 8,1 млрд доларів.

Також вона підкреслила, що від початку повномасштабної війни Україна залучила до державного бюджету 14,9 млрд доларів фінансової підтримки від Міжнародний валютний фонд.

“Вдячний Міжнародному валютному фонду за довіру та послідовну підтримку України. Загалом за час повномасштабної війни, до держбюджету надійшло 14,9 млрд доларів США фінансової допомоги від Фонду. Після затвердження нової програми ми продовжуємо активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ для забезпечення макроекономічної стабільності, зміцнення державного управління, підтримки зусиль з відновлення та, зрештою, європейської інтеграції України. Очікується, що перший перегляд програми відбудеться в червні поточного року”, - зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

