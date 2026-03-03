Закон про ветеринарну медицину: нові правила реєстрації та роздрібної торгівлі препаратами, обмеження та відповідальність для агробізнесу

Закон впроваджує правила благополуччя тварин та встановлює персональну відповідальність операторів ринку за їх дотримання.

2 березня 2026 року набули чинності більшість положень Закону № 4718-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення регулювання у сферах ветеринарної медицини, благополуччя тварин і кормів у відповідність з актами права Європейського Союзу». Як вже писала «Судово-юридична газета» Закон передбачає вдосконалення державного ветеринарно-санітарного контролю, а також оновлення правил виробництва, обігу, реєстрації та застосування ветеринарних лікарських засобів.

Постає питання, як Закон вплине на бізнес, зокрема на виробників та імпортерів ветпрепаратів, агрохолдинги, фермерські господарства та виробників кормів?

Закон впроваджує нову термінологію, замінюючи поняття «ветеринарні препарати» на «ветеринарні лікарські засоби». Так, ветеринарний лікарський засіб визначено як будь-яку речовину, представлену як таку, що має властивості лікування або запобігання хворобам, або призначену для відновлення фізіологічних функцій.

Виробництво, обіг та застосування ветеринарних ліків можливі лише після їхньої державної реєстрації, проте відповідно до змін така реєстрація буде безстроковою. Виключення із правила про безстроковість реєстрації передбачене для реєстрації ветеринарного лікарського засобу, призначеного для обмеженого ринку. В такому випадку строк дії державної реєстрації становить п'ять років.

Державна реєстрація ветеринарних лікарських засобів для тварин, призначених для виробництва харчових продуктів, відтепер здійснюватиметься лише за умови встановлення максимальних меж залишків діючих речовин у їх складі. Йдеться про обов’язкове визначення гранично допустимих рівнів речовин, які можуть залишатися в продукції тваринного походження. Тобто, нові вимоги посилять контроль за безпечністю продукції тваринного походження.

Крім того, Закон дозволяє роздрібну торгівлю ветеринарними ліками онлайн, але виключно для операторів ринку, створених та зареєстрованих в Україні, з діючою ліцензією на роздрібну торгівлю ветеринарними лікарськими засобами та включених до спеціального переліку операторів, які мають право здійснювати таку діяльність. Онлайн торгівля буде мати певні обмеження — через інтернет дозволено продавати виключно ті препарати, що відпускаються без ветеринарного рецепта.

Виробники та імпортери ветпрепаратів під час виробництва ветеринарних лікарських засобів на митній території України та під час імпорту ветеринарних лікарських засобів повинні дотримуватися нових вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та імпорту ветеринарних лікарських засобів та нових вимог належної виробничої практики ветеринарних засобів.

Заборона на використання антибіотиків — ще одна суттєва зміна для фермерів. Тепер стимуляція росту та посилення продуктивності тварин заборонена на законодавчому рівні. Ба більше, законом заборонено використання антибіотиків для тварин на постійній основі або для подолання наслідків неналежної гігієни, неналежної практики утримання або відсутності догляду. Також запроваджується перелік ліків, зарезервованих виключно для медицини людей, їх застосування у ветеринарії заборонено.

Закон вводить нове поняття «благополуччя тварин», що включає їх фізичний і ментальний стан, відсутність голоду, спраги, страху, болю та температурного дискомфорту. При цьому персонал, до обов'язків якого належить безпосереднє здійснення утримання, умертвіння, транспортування тварин або здійснення супутніх операцій, для виконання таких обов'язків повинен володіти достатніми знаннями та навичками щодо дотримання законодавства про благополуччя тварин. Таким чином, на агрохолдинги та фермерів чекають оновлення персоналу, або навчання вже існуючого, обмеження щодо використання протимікробних засобів та нові стандарти утримання для тварин.

Для тривалих рейсів, під час яких перевозяться свійські тварини, встановлюються жорсткі вимоги до транспортних засобів, сертифікації водіїв та ведення рейсових журналів. У водіїв мають бути документи, що підтверджують достатні знання та навички щодо дотримання вимог до забезпечення благополуччя тварин під час їх транспортування та здійснення супутніх операцій. Крім того, логістичні компанії, що надають послуги перевезення тварин мають отримати сертифікат придатності транспортного засобу.

Важливо, що оператори ринку несуть відповідальність за порушення вимог законодавства про благополуччя тварин.

Регулювання виробництва кормів також зазнало змін відповідно до стандартів ЄС. Так, запроваджується Державний реєстр кормових добавок і визначається перелік документів, які необхідно подати для державної реєстрації кормової добавки. До заяви про реєстрацію обов’язково додаються реєстраційне досьє, резюме, а також копії документів, що підтверджують сплату адміністративного збору за реєстрацію, оплату послуг з оцінки матеріалів досьє та послуг референс-лабораторії. Реєстраційне досьє має містити відомості про найменування та адресу заявника, а також ідентифікаційні дані про кормову добавку. Зокрема, подається пропозиція щодо її класифікації за категоріями та функціональними групами відповідно до вимог законодавства, описуються характеристики добавки та, за потреби, визначаються критерії її чистоти.

Зміни торкнулись також реклами ветеринарних ліків, які відпускаються за рецептом. Загалом така реклама забороняється, за винятком випадків, коли вона адресована виключно спеціалістам ветеринарної медицини або операторам ринку ветеринарних лікарських засобів. Водночас передбачено окрему норму для операторів тваринницьких потужностей. Серед них допускається реклама рецептурних препаратів лише за умови, що вона стосується виключно імунобіологічних ветеринарних лікарських засобів і обов’язково містить рекомендацію звернутися за консультацією до ветеринарного лікаря щодо їх застосування.

Новий Закон № 4718-IX — черговий крок до гармонізації вітчизняного законодавства з європейським, на цей раз у сфері розвитку тваринництва і агросектору. Нові законодавчі стандарти вимагають від бізнесу нового формату роботи, з обов’язковим дотриманням безпечності та благополуччя, проведення аудиту існуючих механізмів роботи, приведення в порядок документації та нових витрат на кваліфікацію персоналу та переустаткування потужностей.

