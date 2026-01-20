  1. Законодавство
Україна переходить на нові правила ветеринарної медицини за нормами ЄС — Зеленський підписав закон

15:52, 20 січня 2026
Володимир Зеленський підписав закон, що гармонізує українське законодавство у сфері ветеринарії та добробуту тварин з нормами ЄС.
Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до деяких законів України щодо приведення регулювання у сфері ветеринарної медицини та у сфері благополуччя тварин у відповідність до актів права Європейського Союзу № 4718-ІХ (законопроєкт 12285-д).

Закон передбачає вдосконалення державного ветеринарно-санітарного контролю, а також оновлення правил виробництва, обігу, реєстрації та застосування ветеринарних лікарських засобів. Крім того, документ приводить у відповідність до вимог законодавства ЄС ліцензування ветеринарної практики.

Основними положеннями передбачено:

  • забезпечення здоров’я тварин в частині вдосконалення процедури фінансування ветеринарно-санітарних заходів;
  • вдосконалення заходів державного ветеринарно-санітарного контролю (нагляду) щодо обігу ветеринарних лікарських засобів;
  • виробництва, обігу, реєстрації і застосування ветеринарних лікарських засобів;
  • приведення ліцензування господарської діяльності з ветеринарної практики, з виробництва ветеринарних лікарських засобів, оптової дистрибуції та роздрібної реалізації ветеринарних лікарських засобів у відповідність до вимог законодавства про ліцензування.

Нагадаємо, у грудні Рада прийняла закон щодо здоров’я тварин і обігу ветпрепаратів за нормами ЄС. 

Також «Судово-юридична газета» писала, що Рада підтримала за основу законопроєкт про посилення захисту домашніх тварин.

Верховна Рада України закон ЄС Володимир Зеленський тварини

