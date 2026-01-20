Україна переходить на нові правила ветеринарної медицини за нормами ЄС — Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський підписав закон, що гармонізує українське законодавство у сфері ветеринарії та добробуту тварин з нормами ЄС.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до деяких законів України щодо приведення регулювання у сфері ветеринарної медицини та у сфері благополуччя тварин у відповідність до актів права Європейського Союзу № 4718-ІХ (законопроєкт 12285-д).

Закон передбачає вдосконалення державного ветеринарно-санітарного контролю, а також оновлення правил виробництва, обігу, реєстрації та застосування ветеринарних лікарських засобів. Крім того, документ приводить у відповідність до вимог законодавства ЄС ліцензування ветеринарної практики.

Основними положеннями передбачено:

забезпечення здоров’я тварин в частині вдосконалення процедури фінансування ветеринарно-санітарних заходів;

вдосконалення заходів державного ветеринарно-санітарного контролю (нагляду) щодо обігу ветеринарних лікарських засобів;

виробництва, обігу, реєстрації і застосування ветеринарних лікарських засобів;

приведення ліцензування господарської діяльності з ветеринарної практики, з виробництва ветеринарних лікарських засобів, оптової дистрибуції та роздрібної реалізації ветеринарних лікарських засобів у відповідність до вимог законодавства про ліцензування.

