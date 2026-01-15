Продаж, вигул та хірургічні операції по-новому – Рада підтримала за основу законопроєкт про посилення захисту домашніх тварин

Згідно із законопроєктом, притулки та безпритульні тварини отримають фінансову підтримку від місцевих рад.

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №11328, який впроваджує європейські гуманні цінності та забороняє жорстоке ставлення до домашніх і безпритульних тварин. Закон передбачає, що використання тварин у рекламі, розвагах, на виставках, у змаганнях та інших заходах забороняється, якщо організатор не створив відповідних умов для їх утримання, а також якщо здоров’я або загальний стан тварин під загрозою. Крім того, документ забороняє хірургічні операції, що змінюють зовнішній вигляд тварини без медичних показань.

Основні зміни та доповнення по статтях

Стаття 1. Визначення термінів

Введено нові терміни:

Інформаційні та освітні програми щодо гуманного поводження з тваринами — програми для підвищення обізнаності про відповідальне утримання.

Залишення тварини напризволяще — залишення без нагляду, допомоги або в безпорадному стані через дії або бездіяльність власника.

Благополуччя тварин — стан забезпечення фізіологічних та етологічних потреб тварини, належних умов утримання, годування, догляду, виключення страху, болю та страждань (включно під час забою), забезпечення свободи типової поведінки.

Особа, яка утримує домашню тварину — фізична або юридична особа, що забезпечує притулок, контроль або нагляд за твариною.

Племінна домашня тварина — тварина з документально підтвердженою племінною цінністю.

Догхантери — особи від 14 років, які умисно знищують тварин (отруєння, відстріл), пропагують або закликають до цього незалежно від мотивів.

Стаття 4. Основні принципи захисту тварин

Збережено старі принципи: несумісність жорстокості з моральністю, забезпечення умов за біологічними особливостями, припинення права власності у випадку жорстокого поводження, заборона жорстоких методів умертвіння, відповідальність.

Додано нові принципи:

Забезпечення благополуччя тварин.

Заборона залишення тварини напризволяще.

Заборона діяльності догхантерів.

Заборона встановлення обмежень на годування безпритульних тварин або надання їм будь-якої допомоги.

Стаття 9. Утримання та супроводження домашніх тварин

Обов’язки особи, яка утримує тварину, залишаються: забезпечення умов, санітарні норми, норми співжиття.

Додано уточнення: домашніх тварин дозволяється утримувати на ізольованій, добре огородженій території або у приміщенні, на прив’язі або без неї, не довше 12 годин поспіль; після цього — не менше години вигулу.

Для юридичних осіб: для охорони — дозволяється утримувати тварин в обладнаних приміщеннях або на прив'язі, але не довше 12 годин поспіль, після чого забезпечити вигул тварини протягом не менше години; Для дослідної мети - у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках.

в обладнаних приміщеннях або на прив'язі, але не довше 12 годин поспіль, після чого забезпечити вигул тварини протягом не менше години; Для дослідної мети - у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках. Правила утримання встановлюються місцевими органами влади, але не повинні суперечити закону.

Супроводження (вигул) — без змін щодо віку (від 14 років) та обов’язків щодо безпеки людей, тварин та майна.

Стаття 13. Умови угод щодо тварин – додано:

Забороняється продаж домашніх тварин як породистих, якщо вони не відповідають визначенню племінної домашньої тварини.

Стаття 15. Притулки для тварин – уточнено:

Місцеві бюджети можуть виділяти кошти на програми поводження з безпритульними тваринами, створення та утримання притулків комунальної форми власності, а також на відшкодування витрат приватним притулкам незалежно від форми власності.

Стаття 22. Правила поводження з домашніми тваринами – додано:

Особи, які утримують тварин, зобов’язані:

Запобігати неконтрольованому розмноженню, у тому числі через стерилізацію та кастрацію.

Забороняється використання тварин у рекламі, розвагах, на виставках, у змаганнях, якщо умови утримання не відповідають закону.

Заборонено проведення хірургічних операцій для зміни зовнішнього вигляду тварини без медичних показань (купірування хвоста, вух, позбавлення голосу, видалення зубів чи пазурів).

Стаття 25. Тварини у видовищних заходах та спорті – додано:

Забороняється примушувати тварину до перевищення природних можливостей та застосовувати методи, що спричиняють біль, страждання або пригнічують.

Місцеві ради можуть організовувати освітні програми щодо гуманного поводження та захисту тварин, створювати структурні підрозділи для контролю та організовувати вилов і стерилізацію безпритульних тварин з подальшим розміщенням у притулках чи реабілітаційних центрах.

Стаття 26. Виключна компетенція місцевих рад – додано:

Розробка та затвердження освітніх програм щодо гуманного поводження з тваринами.

Організація заходів із захисту тварин та контроль за їх дотриманням.

Вилов безпритульних або залишених напризволяще тварин, стерилізація та розміщення у притулках або повернення до місць вилову для вільного проживання.

