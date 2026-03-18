Перерахунок пенсій з 1 березня: скільки додали людям з інвалідністю

12:05, 18 березня 2026
Сума виплат збільшилася, але її розмір визначається залежно від категорії, групи інвалідності та статусу отримувача.
В Україні розпочався черговий перерахунок пенсій для людей з інвалідністю. Індексація відбулася з 1 березня 2026 року відповідно до постанови уряду №236, про що повідомили в Пенсійному фонді.

Підвищення здійснили завдяки зростанню показника середньої заробітної плати, який використовують під час обчислення пенсій, із коефіцієнтом 1,121. Розмір надбавки визначається індивідуально для кожного пенсіонера: мінімальне підвищення становить 100 гривень, а максимальне — 2595 гривень. Перерахунок провели автоматично, без необхідності звернення громадян.

Відповідно до оновлених норм, для осіб з інвалідністю І групи, які отримують пенсії в межах загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, мінімальний розмір виплат зріс до 3 725 гривень незалежно від віку чи страхового стажу.

Для колишніх військовослужбовців із інвалідністю встановлено окремі розміри пенсій. Зокрема, строковики І групи отримують понад 8,1 тисячі гривень, ІІ групи — близько 7,4 тисячі гривень, а ІІІ групи — понад 7,1 тисячі гривень. Інші категорії військових із інвалідністю мають дещо нижчі виплати: для І групи — понад 7,4 тисячі гривень, для ІІ — приблизно 7,1 тисячі гривень, для ІІІ — майже 6,8 тисячі гривень.

Після індексації підвищені виплати отримують і громадяни, інвалідність яких пов’язана з аварією на Чорнобильській АЕС. Для І групи пенсія перевищує 11 тисяч гривень, для ІІ — понад 8,8 тисячі гривень, а для ІІІ — близько 6,8 тисячі гривень. Такий самий рівень забезпечено й для дітей з інвалідністю. Окремо враховано перерахунок для ліквідаторів та членів їхніх родин із урахуванням заробітку, отриманого під час ліквідації наслідків аварії.

Найвищі виплати передбачені для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Із березня їхній розмір становить 18 885 гривень для І групи, 15 494 гривні для ІІ та 10 625 гривень для ІІІ групи. Учасники бойових дій, а також постраждалі учасники Революції Гідності щомісяця отримують не менше ніж 6 197 гривень, причому в цю суму вже включено всі надбавки, доплати та індексацію.

