Пересчет пенсий с 1 марта: сколько добавили людям с инвалидностью

Сумма выплат увеличилась, но ее размер определяется в зависимости от категории, группы инвалидности и статуса получателя.

В Украине начался очередной перерасчет пенсий для людей с инвалидностью Индексация произошла с 1 марта 2026 года в соответствии с постановлением правительства №236, о чем сообщили в Пенсионном фонде.

Повышение было осуществлено благодаря росту показателя средней заработной платы, используемого при исчислении пенсий, с коэффициентом 1,121. Размер надбавки определяется индивидуально для каждого пенсионера: минимальное повышение составляет 100 гривен, а максимальное – 2595 гривен. Перерасчет произвели автоматически, без необходимости обращения граждан.

Согласно обновленным нормам, для лиц с инвалидностью I группы, получающих пенсии в пределах общеобязательного государственного пенсионного страхования, минимальный размер выплат вырос до 3725 гривен независимо от возраста или страхового стажа.

Для бывших военнослужащих с инвалидностью установлены размеры пенсий. В частности, срочники I группы получают свыше 8,1 тысячи гривен, ІІ группы - около 7,4 тысячи гривен, а ІІІ группы - свыше 7,1 тысячи гривен. Другие категории военных с инвалидностью имеют несколько более низкие выплаты: для І группы — более 7,4 тысяч гривен, для ІІ — примерно 7,1 тысяч гривен, для ІІ — почти 6,8 тысяч гривен.

После индексации повышенные выплаты получают и граждане, инвалидность которых связана с аварией на Чернобыльской АЭС. Для І группы пенсия превышает 11 тысяч гривен, для ІІ — более 8,8 тысяч гривен, а для ІІІ — около 6,8 тысяч гривен. Такой же уровень обеспечен и для детей с инвалидностью. Отдельно учтен перерасчет для ликвидаторов и членов их семей с учетом заработка, полученного при ликвидации последствий аварии.

Самые высокие выплаты предусмотрены для лиц с инвалидностью в результате войны. С марта их размер составляет 18 885 гривен для І группы, 15 494 гривны для ІІ и 10 625 гривен для ІІІ группы. Участники боевых действий, а также пострадавшие участники Революции Достоинства ежемесячно получают не менее 6197 гривен, причем в эту сумму уже включены все надбавки, доплаты и индексацию.

