  1. В Україні

До українців можуть подзвонити або прийти додому та запитати про доходи

12:23, 18 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Обстеження доходів і умов життя населення триватиме з 16 березня до червня 2026 року.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні з 16 березня почали загальнонаціональне обстеження доходів і умов життя населення (EU-SILC), яке триватиме до червня 2026 року.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили у КМДА за інформацією Державної служби статистики, у межах дослідження до громадян можуть телефонувати або приходити додому уповноважені працівники органів статистики, щоб зібрати інформацію про доходи та умови проживання.

Як зазначається, метою обстеження є отримання об’єктивних даних про рівень життя українців, а також визначення сімей, які найбільше потребують соціальної підтримки. Отримані результати використовуватимуть для формування державної соціальної політики та визначення пріоритетів розвитку.

Для участі у дослідженні випадковим методом було відібрано понад 18 тисяч домогосподарств у 22 регіонах України, зокрема в Києві (за винятком тимчасово окупованих територій і зон активних бойових дій).

Опитування проводитимуть інтерв’юери Держстату, які матимуть службові посвідчення. Учасникам запропонують кілька варіантів участі:

  • відповісти під час особистого візиту;
  • надати інформацію телефоном у зручний час;
  • самостійно заповнити електронну анкету на сайті Держстату.

Участь домогосподарств є добровільною, однак їхня відповідь має важливе значення для якості результатів, оскільки відібрані домогосподарства не можуть бути замінені іншими.

У подальшому такі обстеження проходитимуть щорічно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

гроші Україна

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]