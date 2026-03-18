До українців можуть подзвонити або прийти додому та запитати про доходи

Обстеження доходів і умов життя населення триватиме з 16 березня до червня 2026 року.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні з 16 березня почали загальнонаціональне обстеження доходів і умов життя населення (EU-SILC), яке триватиме до червня 2026 року.

Як повідомили у КМДА за інформацією Державної служби статистики, у межах дослідження до громадян можуть телефонувати або приходити додому уповноважені працівники органів статистики, щоб зібрати інформацію про доходи та умови проживання.

Як зазначається, метою обстеження є отримання об’єктивних даних про рівень життя українців, а також визначення сімей, які найбільше потребують соціальної підтримки. Отримані результати використовуватимуть для формування державної соціальної політики та визначення пріоритетів розвитку.

Для участі у дослідженні випадковим методом було відібрано понад 18 тисяч домогосподарств у 22 регіонах України, зокрема в Києві (за винятком тимчасово окупованих територій і зон активних бойових дій).

Опитування проводитимуть інтерв’юери Держстату, які матимуть службові посвідчення. Учасникам запропонують кілька варіантів участі:

відповісти під час особистого візиту;

надати інформацію телефоном у зручний час;

самостійно заповнити електронну анкету на сайті Держстату.

Участь домогосподарств є добровільною, однак їхня відповідь має важливе значення для якості результатів, оскільки відібрані домогосподарства не можуть бути замінені іншими.

У подальшому такі обстеження проходитимуть щорічно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.