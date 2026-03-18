  1. В Украине

К украинцам могут позвонить или прийти домой и спросить о доходах

12:23, 18 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Обследование доходов и условий жизни населения будет проходить с 16 марта до июня 2026 года.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине с 16 марта началось общенациональное обследование доходов и условий жизни населения (EU-SILC), которое продлится до июня 2026 года.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в КГГА по информации Государственной службы статистики, в рамках исследования гражданам могут звонить или приходить домой уполномоченные работники органов статистики, чтобы собрать информацию о доходах и условиях проживания.

Как отмечается, целью обследования является получение объективных данных об уровне жизни украинцев, а также определение семей, которые больше всего нуждаются в социальной поддержке. Полученные результаты будут использоваться для формирования государственной социальной политики и определения приоритетов развития.

Для участия в исследовании случайным методом было отобрано более 18 тысяч домохозяйств в 22 регионах Украины, в том числе в Киеве (за исключением временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий).

Опрос будут проводить интервьюеры Госстата, которые будут иметь служебные удостоверения. Участникам предложат несколько вариантов участия:

  • ответить во время личного визита;
  • предоставить информацию по телефону в удобное время;
  • самостоятельно заполнить электронную анкету на сайте Госстата.

Участие домохозяйств является добровольным, однако их ответ имеет важное значение для качества результатов, поскольку отобранные домохозяйства не могут быть заменены другими.

В дальнейшем такие обследования будут проводиться ежегодно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

деньги Украина

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]