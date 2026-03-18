К украинцам могут позвонить или прийти домой и спросить о доходах

В Украине с 16 марта началось общенациональное обследование доходов и условий жизни населения (EU-SILC), которое продлится до июня 2026 года.

Как сообщили в КГГА по информации Государственной службы статистики, в рамках исследования гражданам могут звонить или приходить домой уполномоченные работники органов статистики, чтобы собрать информацию о доходах и условиях проживания.

Как отмечается, целью обследования является получение объективных данных об уровне жизни украинцев, а также определение семей, которые больше всего нуждаются в социальной поддержке. Полученные результаты будут использоваться для формирования государственной социальной политики и определения приоритетов развития.

Для участия в исследовании случайным методом было отобрано более 18 тысяч домохозяйств в 22 регионах Украины, в том числе в Киеве (за исключением временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий).

Опрос будут проводить интервьюеры Госстата, которые будут иметь служебные удостоверения. Участникам предложат несколько вариантов участия:

ответить во время личного визита;

предоставить информацию по телефону в удобное время;

самостоятельно заполнить электронную анкету на сайте Госстата.

Участие домохозяйств является добровольным, однако их ответ имеет важное значение для качества результатов, поскольку отобранные домохозяйства не могут быть заменены другими.

В дальнейшем такие обследования будут проводиться ежегодно.

