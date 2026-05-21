ВАКС обрав запобіжні заходи двом суддям ВС у справі про корупцію у Верховному Суді

Двом суддям Верховного Суду обрали запобіжні заходи у вигляді застави.

У четвер, 21 травня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував запобіжні заходи у вигляді застави у розмірі 2,5 млн грн та 2 млн грн відповідно до двох суддів Верховного Суду. Про це повідомив Вищий антикорупційний суд.

Підозрювані не пізніше 5 днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов’язані внести кошти на депозитний рахунок Вищого антикорупційного суду або забезпечити їх внесення заставодавцем.

На підозрюваних також покладено процесуальні обов’язки:

– прибувати за кожною вимогою до слідчого, детектива, прокурора чи суду;

– не виїжджати за межі Київської області та м. Києва без дозволу слідчого, детектива, прокурора чи суду;

– повідомляти слідчого, детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

– утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду;

– здати на зберігання до відповідних органів державної влади наявні паспорти для виїзду за кордон; інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну.

«Строк дії обов’язків – до 21.07.2026 включно.

Вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України», - додали у ВАКС.

Як стало відомо «Судово-юридичній газеті» з власних джерел, підозри суддям Верховного Суду були висунуті в межах провадження, розпочатого ще три роки тому. Водночас, за інформацією джерел видання, діючим суддям Верховного Суду, які наразі здійснюють правосуддя, підозри у межах цього кримінального провадження не висунуто, а питання щодо їх повідомлення про підозру наразі не розглядається.

