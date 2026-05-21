На Запоріжжі бізнесмени перерахували шахраям 700 тисяч гривень «на стіл» для податківців

Підприємців просили допомогти «ДПС» із подарунком або «накриттям столу» для перевіряючих.

На Запоріжжі судитимуть трьох чоловіків, які, за даними слідства, видавали себе за працівників податкової та виманювали гроші у підприємців. За майже рік їм вдалося ошукати 17 представників бізнесу на 700 тисяч гривень.

Як діяла схема

Мешканець Запоріжжя організував злочинне угруповання до якого залучив двох осіб. Чоловіки телефонували представникам бізнесу та представлялися співробітниками місцевої податкової. Повідомляли, що незабаром очікується перевірка з «вищого» органу, і просили підприємців допомогти їм із подарунком або «накриттям столу» для перевіряючих.

Підприємці сприймали це як можливість убезпечити себе від майбутніх перевірок і перераховували кошти на вказані банківські картки.

Однак, чоловіків викрили правоохоронці. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, схема діяла майже рік: упродовж грудня 2024 – жовтня 2025 року.

На гачок чоловіків потрапили 17 суб'єктів господарської діяльності на загальну суму 700 тисяч грн.

Організатор керував діяльністю групи та розподіляв отримані кошти. Інші двоє працювали з базою даних підприємців та підшукували банківські картки для переказу грошей.

