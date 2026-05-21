Вища рада правосуддя змінила територіальну підсудність судових справ трьох судів

Нові правила підсудності почнуть діяти з червня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із 1 червня зміниться територіальна підсудність судових справ Слов’янського міськрайонного суду Донецької області, Донецького окружного адміністративного суду та Луганського окружного адміністративного суду.

Відповідне рішення 21 травня ухвалила Вища рада правосуддя за поданням Голови Верховного Суду Станіслава Кравченка.

Нові правила підсудності почнуть діяти з червня.

Судові справи:

Слов’янського міськрайонного суду Донецької області буде передадуть до Київського районного суду м. Полтави.

Донецького окружного адміністративного суду – до Харківського окружного адміністративного суду.

Луганського окружного адміністративного суду – до Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.