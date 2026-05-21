  1. В Україні

Акумуляторні станції отримають статус критичної інфраструктури

14:13, 21 травня 2026
Рішення дозволяє офіційно відносити системи накопичення електроенергії до критичних об’єктів, що підлягають підвищеним заходам безпеки.
Акумуляторні станції та інші системи накопичення електричної енергії зможуть отримувати статус об’єктів критичної інфраструктури. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За пропозицією Міністерства енергетики Уряд вніс зміни до переліку секторів критичної інфраструктури. Це рішення дає змогу офіційно відносити системи накопичення електроенергії до об’єктів критичної інфраструктури та забезпечувати їхній посилений захист.

У відомстві зазначають, що такі системи активно розвиваються, особливо в умовах регулярних російських атак на енергетичну інфраструктуру. Наразі в Україні вже встановлено системи накопичення електроенергії загальною потужністю понад 500 МВт, а також видано технічні умови на встановлення ще понад 1000 МВт потужностей.

Великі акумуляторні станції, за словами міністра, сприяють стабільнішій роботі енергосистеми, швидшому реагуванню на зміни навантаження та зменшенню ризику аварійних відключень.

Судово-юридична газета

