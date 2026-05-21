В Україні дозволили прямі договори на електроенергію без аукціонів

Виробники електроенергії з розподіленої генерації зможуть напряму укладати контракти зі споживачами без обов'язкових електронних торгів.

Виробники електроенергії з об’єктів розподіленої генерації отримають можливість укладати прямі двосторонні договори зі споживачами без обов’язкового проведення електронних аукціонів із продажу. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Відповідне рішення було ініційоване Міністерством енергетики та затверджене урядом. Воно також є кроком до розширення практики так званих РРА-контрактів — довгострокових договорів купівлі-продажу електроенергії між генеруючими підприємствами та корпоративними споживачами.

Такі контракти дозволяють розміщувати генеруючі потужності безпосередньо поруч із підприємствами-споживачами, що забезпечує стабільне електропостачання навіть за умов безпекових ризиків.

Для бізнесу це означає більш прогнозовану ціну на електроенергію, стабільність роботи та одночасне зменшення навантаження на загальну енергетичну систему.

У Міністерстві енергетики зазначають, що стимулювання приватних інвестицій у децентралізовану газову генерацію сприятиме формуванню нової енергетичної моделі України з більшою автономністю регіонів, громад і підприємств.

