  1. В Україні

Уряд перевірить, куди йдуть державні гроші у 22 сферах

11:30, 21 травня 2026
Кабмін проаналізує ефективність бюджетних витрат у соціальній сфері, освіті, медицині та інших напрямках.
Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження «Про проведення у 2026 році оглядів витрат державного бюджету в окремих сферах». Документ передбачає проведення аналізу витрат у 22 сферах діяльності 14 головних розпорядників коштів державного бюджету. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Сфери та цілі оглядів витрат на 2026 рік визначено на основі орієнтовного плану на 2025-2029 роки, який був включений до матеріалів Бюджетної декларації на 2025-2027 роки.

Серед основних напрямів — соціальний захист, освіта, охорона здоров’я, підтримка бізнесу, культура та міжнародна діяльність.

Огляди витрат передбачають аналіз того, наскільки ефективно реалізується державна політика у відповідних сферах за рахунок коштів держбюджету в межах бюджетних програм. Також оцінюватиметься результативність, ефективність і економічна доцільність таких витрат.

За результатами аналізу мають бути підготовлені звіти, які подадуть Кабінету Міністрів України до 1 грудня 2026 року. Отримані дані планують використати під час формування Бюджетної декларації на 2028-2030 роки.

У звітах також мають міститися пропозиції щодо оптимізації витрат державного бюджету.

