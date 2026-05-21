Міноборони запроваджує масштабні перевірки кандидатів перед призначенням на посади – включно з поліграфом

Міністерство оборони тепер перед призначенням буде перевіряти кандидатів за кількома напрямами. Зокрема, аналізувати біографію, досвід роботи, освіту, професійні компетенції, репутацію та можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень.

Також оцінюватимуть потенційні безпекові ризики та перевірятимуть декларації кандидатів.

У відомстві зазначили, що за потреби можуть проводити дослідження на поліграфі.

Перевірки здійснюватимуть не лише до призначення на посаду, а й періодично після призначення.

До процесу будуть залучені кілька підрозділів Міноборони: служба персоналу, антикорупційний підрозділ, підрозділи внутрішньої безпеки та стратегічних комунікацій.

У Міністерстві оборони розповіли, перевіряють доброчесність перед призначенням на чутливі посади

Навіщо потрібна перевірка доброчесності

У системі Міноборони є посади, де рішення можуть прямо впливати на обороноздатність, ресурси фронту та безпеку держави. Тому перед призначенням на такі посади важливо перевірити не лише професійний досвід кандидата, а й можливі ризики.

Що саме перевіряється

Перевірка доброчесності – це комплексне вивчення кандидата або працівника.

Під час такого вивчення аналізуються:

відповідність досвіду, освіти, підготовки та компетенцій вимогам посади;

інформація про можливі корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

біографічні дані, службові характеристики, рекомендації, дисциплінарна практика;

можливі безпекові та репутаційні ризики;

інформація з відкритих та інших законних джерел;

за потреби – додаткові інструменти перевірки, зокрема психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа відповідно до законодавства.

Усі перевірки проводяться з дотриманням вимог щодо захисту персональних даних та інформації.

Спеціальна перевірка кандидатів

Ще один інструмент – спеціальна перевірка кандидатів на посади, пов’язані з виконанням функцій держави.

Під час таких перевірок з’ясовують, чи достовірні дані кандидат вказав у декларації, чи не має кандидат майна, яке не відповідає його законним доходам, чи не подав неправдиві дані або документи, а також чи немає в нього зв’язків із ворожими структурами.

Також перевіряється, чи є щодо людини інформація в реєстрах про притягнення до відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Крім того, перевіряється інформація про юридичних осіб, до яких застосовувалися заходи через корупційні правопорушення. Це потрібно, щоб виявити можливі корупційні ризики ще до ухвалення кадрового рішення.

Хто проводить перевірку

До процесу залучаються кілька підрозділів Міноборони. Кожен відповідає за свою частину роботи.

Служба персоналу перевіряє професійну відповідність кандидата: освіту, досвід, підготовку, компетенції, стан здоров’я та інші вимоги до посади.

Антикорупційний підрозділ перевіряє інформацію щодо корупційних ризиків, зокрема через відповідні державні реєстри.

Підрозділ внутрішньої безпеки аналізує можливі ризики, пов’язані з поведінкою, біографічними даними, службовою історією та іншою інформацією про особу.

Підрозділ стратегічних комунікацій аналізує інформаційний простір і можливі репутаційні ризики.

Координація цього процесу покладається на підрозділ внутрішньої безпеки.

Які бувають види перевірки

Процедура передбачає три основні види вивчення.

Попереднє вивчення проводиться до призначення на посаду. Його завдання – зменшити ризик помилкового кадрового рішення.

Додаткове вивчення може проводитися вже після призначення, якщо з’являються нові факти або інформація, які можуть свідчити про ризики.

Періодичне вивчення – це функціональний моніторинг діяльності людини на посаді. Його метою є вчасно виявляти ризики, які можуть негативно впливати на роботу оборонного відомства.

Такий підхід дозволяє не обмежуватися одноразовою перевіркою «на вході», а будувати постійний механізм контролю.

Хто може ініціювати перевірку

Ініціювати перевірку можуть керівники, які відповідають за кадрові рішення в системі Міноборони.

Зокрема:

Міністр оборони;

перший заступник і заступники Міністра;

державний секретар Міноборони;

керівник служби персоналу;

керівники структурних підрозділів Міноборони;

керівники органів військового управління, безпосередньо підпорядкованих Міноборони.

Підставою може бути запит ініціатора, кадрові документи щодо призначення або заохочення, а також звернення, листи чи інформація від державних органів, громадських організацій або інших осіб, якщо така інформація може вплинути на кадрове рішення.

Скільки триває перевірка

Вивчення має проводитися у найкоротший строк, але не більше семи днів з моменту ухвалення рішення про його проведення. Це не стосується періодичного моніторингу, який може мати іншу логіку та тривалість.

Такий строк важливий: система має бути не лише ретельною, а й швидкою. Особливо в умовах війни, коли кадрові рішення часто потрібно ухвалювати оперативно.

Чи є результат перевірки автоматичною підставою для відмови

Результати вивчення мають інформаційний та орієнтувальний характер. Вони не є автоматичним рішенням про призначення або відмову. Остаточне кадрове рішення ухвалює уповноважений керівник.

Водночас така інформація дозволяє ухвалювати рішення з розумінням можливих ризиків.

Водночас у Міноборони зазначають, що результати перевірки не розголошуються, не тиражуються і не можуть використовуватися для тиску на людину. Вони застосовуються лише для ухвалення відповідного кадрового або управлінського рішення.

