  1. В Україні

Міноборони запроваджує масштабні перевірки кандидатів перед призначенням на посади – включно з поліграфом

11:51, 21 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Перевірки здійснюватимуть не лише до призначення на посаду, а й періодично після призначення.
Міноборони запроваджує масштабні перевірки кандидатів перед призначенням на посади – включно з поліграфом
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони тепер перед призначенням буде перевіряти кандидатів за кількома напрямами. Зокрема, аналізувати біографію, досвід роботи, освіту, професійні компетенції, репутацію та можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Також оцінюватимуть потенційні безпекові ризики та перевірятимуть декларації кандидатів.

У відомстві зазначили, що за потреби можуть проводити дослідження на поліграфі.

Перевірки здійснюватимуть не лише до призначення на посаду, а й періодично після призначення.

До процесу будуть залучені кілька підрозділів Міноборони: служба персоналу, антикорупційний підрозділ, підрозділи внутрішньої безпеки та стратегічних комунікацій.

У Міністерстві оборони розповіли, перевіряють доброчесність перед призначенням на чутливі посади

Навіщо потрібна перевірка доброчесності

У системі Міноборони є посади, де рішення можуть прямо впливати на обороноздатність, ресурси фронту та безпеку держави. Тому перед призначенням на такі посади важливо перевірити не лише професійний досвід кандидата, а й можливі ризики.

Що саме перевіряється

Перевірка доброчесності – це комплексне вивчення кандидата або працівника.

Під час такого вивчення аналізуються:

  • відповідність досвіду, освіти, підготовки та компетенцій вимогам посади;
  • інформація про можливі корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
  • біографічні дані, службові характеристики, рекомендації, дисциплінарна практика;
  • можливі безпекові та репутаційні ризики;
  • інформація з відкритих та інших законних джерел;
  • за потреби – додаткові інструменти перевірки, зокрема психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа відповідно до законодавства.

Усі перевірки проводяться з дотриманням вимог щодо захисту персональних даних та інформації.

Спеціальна перевірка кандидатів

Ще один інструмент – спеціальна перевірка кандидатів на посади, пов’язані з виконанням функцій держави.

Під час таких перевірок з’ясовують, чи достовірні дані кандидат вказав у декларації, чи не має кандидат майна, яке не відповідає його законним доходам, чи не подав неправдиві дані або документи, а також чи немає в нього зв’язків із ворожими структурами.

Також перевіряється, чи є щодо людини інформація в реєстрах про притягнення до відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Крім того, перевіряється інформація про юридичних осіб, до яких застосовувалися заходи через корупційні правопорушення. Це потрібно, щоб виявити можливі корупційні ризики ще до ухвалення кадрового рішення.

Хто проводить перевірку

До процесу залучаються кілька підрозділів Міноборони. Кожен відповідає за свою частину роботи.

Служба персоналу перевіряє професійну відповідність кандидата: освіту, досвід, підготовку, компетенції, стан здоров’я та інші вимоги до посади.

Антикорупційний підрозділ перевіряє інформацію щодо корупційних ризиків, зокрема через відповідні державні реєстри.

Підрозділ внутрішньої безпеки аналізує можливі ризики, пов’язані з поведінкою, біографічними даними, службовою історією та іншою інформацією про особу.

Підрозділ стратегічних комунікацій аналізує інформаційний простір і можливі репутаційні ризики.

Координація цього процесу покладається на підрозділ внутрішньої безпеки.

Які бувають види перевірки

Процедура передбачає три основні види вивчення.

Попереднє вивчення проводиться до призначення на посаду. Його завдання – зменшити ризик помилкового кадрового рішення.

Додаткове вивчення може проводитися вже після призначення, якщо з’являються нові факти або інформація, які можуть свідчити про ризики.

Періодичне вивчення – це функціональний моніторинг діяльності людини на посаді. Його метою є вчасно виявляти ризики, які можуть негативно впливати на роботу оборонного відомства.

Такий підхід дозволяє не обмежуватися одноразовою перевіркою «на вході», а будувати постійний механізм контролю.

Хто може ініціювати перевірку

Ініціювати перевірку можуть керівники, які відповідають за кадрові рішення в системі Міноборони.

Зокрема:

  • Міністр оборони;
  • перший заступник і заступники Міністра;
  • державний секретар Міноборони;
  • керівник служби персоналу;
  • керівники структурних підрозділів Міноборони;
  • керівники органів військового управління, безпосередньо підпорядкованих Міноборони.

Підставою може бути запит ініціатора, кадрові документи щодо призначення або заохочення, а також звернення, листи чи інформація від державних органів, громадських організацій або інших осіб, якщо така інформація може вплинути на кадрове рішення.

Скільки триває перевірка

Вивчення має проводитися у найкоротший строк, але не більше семи днів з моменту ухвалення рішення про його проведення. Це не стосується періодичного моніторингу, який може мати іншу логіку та тривалість.

Такий строк важливий: система має бути не лише ретельною, а й швидкою. Особливо в умовах війни, коли кадрові рішення часто потрібно ухвалювати оперативно.

Чи є результат перевірки автоматичною підставою для відмови

Результати вивчення мають інформаційний та орієнтувальний характер. Вони не є автоматичним рішенням про призначення або відмову. Остаточне кадрове рішення ухвалює уповноважений керівник.

Водночас така інформація дозволяє ухвалювати рішення з розумінням можливих ризиків.

Водночас у Міноборони зазначають, що результати перевірки не розголошуються, не тиражуються і не можуть використовуватися для тиску на людину. Вони застосовуються лише для ухвалення відповідного кадрового або управлінського рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

призначення міноборони

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Справа суддів Верховного Суду після трирічної паузи: нові підозри та старі питання

Як стало відомо «Судово-юридичній газеті» з власних джерел, підозри суддям Верховного Суду були висунуті в межах провадження, розпочатого ще три роки тому. Водночас, за інформацією джерел видання, діючим суддям Верховного Суду, які наразі здійснюють правосуддя, підозри у межах цього кримінального провадження не висунуто, а питання щодо їх повідомлення про підозру наразі не розглядається.

Пенсіонери помирають, поки отримують гроші за рішенням суду від ПФУ, а ВРУ критикує передачу цих виплат спадкоємцям

Законопроєкт про спадкування боргів ПФУ за судовими рішеннями може збільшити витрати бюджету та звузити права спадкоємців.

ДТП через ями на дорогах: пʼять кроків для фіксації вини дорожніх служб

Судова практика показує: водії можуть отримати компенсацію за пошкоджені автомобілі через ями, але лише якщо правильно зафіксують обставини ДТП.

Верховний Суд після рішення ЄСПЛ: повернення касаційної скарги без повного тексту рішення порушило Конвенцію

ВП ВС дійшла висновку, що формальне обчислення строку касаційного оскарження без урахування дати виготовлення повного тексту судового рішення може порушувати гарантоване статтею 6 Конвенції право особи на доступ до суду.

Іспанія викликає експремʼєра Родрігеса Сапатеро до суду у справі про «корупційний бутік»

Офіційне висунення звинувачень експрем’єру Іспанії Хосе Луїсу Сапатеро продемонструвало світові зразок юридичної пропорційності та незалежності судів.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]