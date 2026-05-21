  1. В Україні

У Києві можуть запровадити порайонні повітряні тривоги за прикладом Харкова

11:57, 21 травня 2026
Кияни закликають змінити систему повітряних тривог у столиці.
фото з відкритих джерел
У Києві закликають змінити систему повітряних тривог, оскільки нинішня модель із одночасним увімкненням сирен по всьому місту створює постійний стрес для мешканців навіть у випадках, коли загроза стосується лише окремих районів. Автори ініціативи наголошують, що за 2025 рік у столиці повітряні тривоги лунали 509 разів загальною тривалістю понад 734 години, що дорівнює більш ніж 30 добам безперервної тривоги.

На сайті Київської міської державної адміністрації зареєстрували петицію №14239 із закликом запровадити до кінця 2026 року локальну порайонну систему оповіщення за прикладом Харкова. Зазначається, що Харків ще у 2023 році впровадив локальне оповіщення, інвестувавши близько 500 тисяч доларів, і після цього кількість тривог для мешканців, за даними міськради, скоротилася приблизно вдвічі.

У петиції пропонують передбачити фінансування проєкту у бюджеті 2026–2027 років, інтегрувати систему із застосунками «Повітряна тривога» та «Київ Цифровий», а також залучити фахівців Харківської міської ради як консультантів.

Крім того, автори ініціативи пропонують створити публічний онлайн-дашборд тестування системи із регулярною перевіркою сирен у кожному районі столиці.

