В Киеве могут ввести порайонные воздушные тревоги по примеру Харькова

11:57, 21 мая 2026
Киевляне призывают изменить систему воздушных тревог в столице.
В Киеве призывают изменить систему воздушных тревог, поскольку нынешняя модель с одновременным включением сирен по всему городу создает постоянный стресс для жителей даже в тех случаях, когда угроза касается только отдельных районов. Авторы инициативы отмечают, что за 2025 год в столице воздушные тревоги звучали 509 раз общей продолжительностью свыше 734 часов, что равняется более 30 суткам непрерывной тревоги.

На сайте Киевской городской государственной администрации зарегистрировали петицию №14239 с призывом ввести до конца 2026 года локальную порайонную систему оповещения по примеру Харькова. Харьков еще в 2023 году внедрил локальное оповещение, инвестировав около 500 тысяч долларов, и после этого количество тревог для жителей, по данным горсовета, сократилось примерно вдвое.

В петиции предлагают предусмотреть финансирование проекта в бюджете 2026-2027 годов, интегрировать систему с приложениями «Воздушная тревога» и «Киев Цифровой», а также привлечь специалистов Харьковского городского совета в качестве консультантов.

Кроме того, авторы инициативы предлагают создать публичный онлайн-дашборд тестирования системы с регулярной проверкой сирен в каждом районе столицы.

