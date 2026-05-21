В Великобритании радиостанция случайно объявила о смерти короля Карла III из-за технического сбоя

Radio Caroline по ошибке активировала аварийный протокол «смерть монарха», после чего принесла извинения слушателям.

В Великобритании радиостанция Radio Caroline случайно распространила в эфире ложное сообщение о смерти короля Чарльза III. Инцидент произошел из-за технической ошибки, которая активировала служебную процедуру, используемую в случае чрезвычайных событий. После этого вещатели оперативно объяснили ситуацию и извинились перед слушателями. Об этом сообщает The Guardian.

Ошибочное объявление было сделано во вторник днем из-за сбоя компьютерной системы в главной студии Radio Caroline в Эссексе. Из-за этого автоматически запустился протокол «смерть монарха», который все британские вещатели держат в резерве на случай реальных чрезвычайных ситуаций.

Менеджер станции Питер Мур написал в Facebook, что из-за технической ошибки система случайно активировала этот протокол, ошибочно сообщив о смерти короля. После этого станция, в соответствии с процедурой, временно прекратила вещание, что позволило выявить сбой и возобновить эфир.

После инцидента радиостанция извинилась перед слушателями и британским монархом, заявив о «любых причиненных страданиях». В компании также подчеркнули, что сожалеют об ошибке и ее последствиях.

В посте менеджера также отмечалось, что станция ранее транслировала рождественские обращения королевы и короля и рассчитывает продолжать эту традицию.

По данным СМИ, на момент инцидента король Чарльз III вместе с королевой находились с визитом в Северной Ирландии. Чарльз III и королева Камилла посещали мероприятия в Белфасте, в частности выступления фольклорных коллективов и мероприятия в районе «Титаника».

