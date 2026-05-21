На границе с Польшей остановили женщину с карпами в пакете

В пункт пропуска «Краковец-Корчова» из Польши прибыл Hyundai Santafe, которым управляла 50-летняя жительница Киева. Женщина возвращалась из частной поездки за границу.

Для прохождения таможенного контроля она выбрала полосу «зеленый коридор». Тем самым она заявила об отсутствии любых товаров, подлежащих обязательному декларированию и налогообложению.

Однако при осмотре автомобиля таможенники обнаружили в багажнике картонные коробки с полиэтиленовыми емкостями, наполненными водой. В пакетах плавали живые рыбки – японские карпы кои.

Выявленная партия насчитывает 133 декоративные рыбы длиной 16–34 см. На коробках указаны японские питомники, в частности Koshiji, Izumiya, Fukasawa, Marusei, Marusaka и Maruhide. Ориентировочная стоимость этих живых существ составляет более 1 млн гривен.

Кои или Nishikigoi, что дословно переводится с японского как «живые драгоценности», – это селекционные карпы с яркой окраской и высокой ценностью. Их содержат преимущественно в декоративных прудах, частных коллекциях, садовых водоемах и специализированных аквариумных хозяйствах.

По указанному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил в соответствии с ч. 3 ст. 471 ТКУ.

Рыб передали в профильное эколого-натуралистическое учреждение для обеспечения надлежащих условий содержания и жизнедеятельности.

