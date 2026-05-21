Правительство проверит, куда уходят государственные средства в 22 сферах

11:30, 21 мая 2026
Кабмин проанализирует эффективность бюджетных расходов в социальной сфере, образовании, медицине и других направлениях.
Кабинет Министров Украины принял распоряжение «О проведении в 2026 году проверок расходов государственного бюджета в отдельных сферах». Документ предусматривает проведение анализа расходов в 22 сферах деятельности 14 главных распорядителей средств государственного бюджета. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Сферы и цели проверок расходов на 2026 год определены на основе ориентировочного плана на 2025-2029 годы, который был включен в материалы Бюджетной декларации на 2025-2027 годы.

Среди основных направлений — социальная защита, образование, здравоохранение, поддержка бизнеса, культура и международная деятельность.

Обзоры расходов предусматривают анализ того, насколько эффективно реализуется государственная политика в соответствующих сферах за счет средств госбюджета в рамках бюджетных программ. Также будет оцениваться результативность, эффективность и экономическая целесообразность таких расходов.

По результатам анализа должны быть подготовлены отчеты, которые будут представлены Кабинету Министров Украины до 1 декабря 2026 года. Полученные данные планируется использовать при формировании Бюджетной декларации на 2028-2030 годы.

В отчетах также должны содержаться предложения по оптимизации расходов государственного бюджета.

