  1. В Україні

У Києві вимагають зафіксувати тариф на проїзд у транспорті на рівні 8 гривень до завершення воєнного стану

13:55, 21 травня 2026
Автор петиції просить не підвищувати тарифи на громадський транспорт під час воєнного стану та зберегти чинну вартість проїзду.
На сайті Київської міської державної адміністрації зареєстровано петицію №14224 із вимогою зафіксувати вартість проїзду в громадському транспорті Києва на рівні 8 гривень.

У тексті звернення зазначається, що в умовах воєнного стану стабільність є не лише питанням комфорту, а й фактором, який впливає на повсякденне життя мільйонів людей. Автор петиції вказує, що фіксація тарифу на проїзд має стати підтримкою для військових, пенсіонерів, студентів, внутрішньо переміщених осіб та всіх киян, які змушені економити кошти.

Також наголошується, що громадський транспорт виконує функцію критичної інфраструктури. Мешканці міста щодня користуються ним для поїздок на роботу, до медичних закладів, волонтерських центрів та укриттів. На думку автора петиції, підвищення вартості проїзду в умовах війни створить додаткове фінансове навантаження на домогосподарства.

Окремо у зверненні згадується публічна позиція міського голови Києва Віталія Кличка щодо обіцянки не підвищувати вартість проїзду до завершення воєнного стану. Автор петиції наполягає, що ця обіцянка має бути дотримана, оскільки довіра до влади, на його думку, залежить від виконання публічних зобов’язань у складний період.

«8 гривень за проїзд сьогодні — це не про цифру. Це про соціальну справедливість, відповідальність влади та підтримку киян під час війни», – йдеться у підсумку петиції.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Києві хочуть встановити вартість разового проїзду в комунальному громадському транспорті на рівні 30 грн. Мова йде про трамваї, тролейбуси, автобуси, метро. Також у столиці планують запровадити квиток на проїзд за 60 грн з пересадками на 90 хвилин. Таким чином, безлімітний місячний проїзний на метро, автобус, трамвай, тролейбус і фунікулер коштуватиме 4 875 грн. Така вартість місячного проїзного є вищою, ніж, зокрема, безлімітного проїзного у Німеччині, який у перерахунку коштує близько 3235 грн.

